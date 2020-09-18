Картинки дня: 18 сентября 2020 года, пятница

Молодой орангутанг Оле из калининградского зоопарка играет в своем вольере в зоопарке в дождливый день.
Фреска на стене здания в британском Нью-Кастле
Палестинцы протестуют против еврейских поселений и нормализации отношений с Израилем на оккупированном западном берегу реки Иордан
Сторонники иракского шиитского священнослужителя Моктады ас-Садра во время пятничной молитвы соблюдают социальную дистанцию.
Директор швейцарской фирмы Maurice de Mauriac по производству часов Массимо Дрейфусс позирует с циферблатом хронографа в Цюрихе.
Пожарные идут защищать от огня обсерваторию Маунт-Уилсон во время пожара в Лос-Анджелесе, Калифорния.
В Гонконге после коронавирусной вспышки открылся океанариум Ocean Park.
Возле Капитолия штата Мичиган прошел митинг на вторую поправку в конституции США, за свободное ношение оружия.
В Национальном парке близ Лос-Анджелеса распылили из самолета огнезащитный состав, чтобы остановить пожары.