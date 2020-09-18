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Картинки дня: 18 сентября 2020 года, пятница

REUTERSREUTERS
Молодой орангутанг Оле из калининградского зоопарка играет в своем вольере в зоопарке в дождливый день.

Молодой орангутанг Оле из калининградского зоопарка играет в своем вольере в зоопарке в дождливый день.

Фреска на стене здания в британском Нью-Кастле

Фреска на стене здания в британском Нью-Кастле

Палестинцы протестуют против еврейских поселений и нормализации отношений с Израилем на оккупированном западном берегу реки Иордан

Палестинцы протестуют против еврейских поселений и нормализации отношений с Израилем на оккупированном западном берегу реки Иордан

Сторонники иракского шиитского священнослужителя Моктады ас-Садра во время пятничной молитвы соблюдают социальную дистанцию.

Сторонники иракского шиитского священнослужителя Моктады ас-Садра во время пятничной молитвы соблюдают социальную дистанцию.

Директор швейцарской фирмы Maurice de Mauriac по производству часов Массимо Дрейфусс позирует с циферблатом хронографа в Цюрихе.

Директор швейцарской фирмы Maurice de Mauriac по производству часов Массимо Дрейфусс позирует с циферблатом хронографа в Цюрихе.

Пожарные идут защищать от огня обсерваторию Маунт-Уилсон во время пожара в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Пожарные идут защищать от огня обсерваторию Маунт-Уилсон во время пожара в Лос-Анджелесе, Калифорния.

В Гонконге после коронавирусной вспышки открылся океанариум Ocean Park.

В Гонконге после коронавирусной вспышки открылся океанариум Ocean Park.

Возле Капитолия штата Мичиган прошел митинг на вторую поправку в конституции США, за свободное ношение оружия.

Возле Капитолия штата Мичиган прошел митинг на вторую поправку в конституции США, за свободное ношение оружия.

В Национальном парке близ Лос-Анджелеса распылили из самолета огнезащитный состав, чтобы остановить пожары.

В Национальном парке близ Лос-Анджелеса распылили из самолета огнезащитный состав, чтобы остановить пожары.

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