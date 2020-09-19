Картинки дня: 19 сентября 2020 года, суббота

В Мюнхене из-за пандемии впервые за 70 лет отменён Октоберфест. Но, несмотря на это организаторы фестиваля не хотят полностью лишать горожан праздника. Они заменили его мелкими мероприятиями
Лесные пожары в США привели к серьёзному загрязнению воздуха. Огромные облака едкого дыма и пепла окутали населённые пункты, расположенные близ штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон, где сейчас бушует стихия
На украинские военные аэродромы начали прибывать подразделения американских ВВС, которые примут участие в международных учениях «Объединенные усилия — 2020»
Алексей Навальный, проходящий курс лечения в берлинской клинике «Шарите», опубликовал новый пост в Instagram, в котором рассказал о ходе своего восстановления
При стрельбе в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк), где бушуют протесты, погибли два человека, еще 14 пострадали
Израиль повторно ввел общенациональный карантин из-за новой вспышки коронавируса COVID-19
Ураган «Салли», обрушившийся на юг США, ослабел и превратился в тропический шторм
В Вашингтоне на 88-м году жизни скончалась старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург
Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от представителя Польши Хуберта Хуркача в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Риме