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Картинки дня: 19 сентября 2020 года, суббота

REUTERSREUTERS
В Мюнхене из-за пандемии впервые за 70 лет отменён Октоберфест. Но, несмотря на это организаторы фестиваля не хотят полностью лишать горожан праздника. Они заменили его мелкими мероприятиями

В Мюнхене из-за пандемии впервые за 70 лет отменён Октоберфест. Но, несмотря на это организаторы фестиваля не хотят полностью лишать горожан праздника. Они заменили его мелкими мероприятиями

Лесные пожары в США привели к серьёзному загрязнению воздуха. Огромные облака едкого дыма и пепла окутали населённые пункты, расположенные близ штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон, где сейчас бушует стихия

Лесные пожары в США привели к серьёзному загрязнению воздуха. Огромные облака едкого дыма и пепла окутали населённые пункты, расположенные близ штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон, где сейчас бушует стихия

На украинские военные аэродромы начали прибывать подразделения американских ВВС, которые примут участие в международных учениях «Объединенные усилия — 2020»

На украинские военные аэродромы начали прибывать подразделения американских ВВС, которые примут участие в международных учениях «Объединенные усилия — 2020»

Алексей Навальный, проходящий курс лечения в берлинской клинике «Шарите», опубликовал новый пост в Instagram, в котором рассказал о ходе своего восстановления

Алексей Навальный, проходящий курс лечения в берлинской клинике «Шарите», опубликовал новый пост в Instagram, в котором рассказал о ходе своего восстановления

При стрельбе в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк), где бушуют протесты, погибли два человека, еще 14 пострадали

При стрельбе в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк), где бушуют протесты, погибли два человека, еще 14 пострадали

Израиль повторно ввел общенациональный карантин из-за новой вспышки коронавируса COVID-19

Израиль повторно ввел общенациональный карантин из-за новой вспышки коронавируса COVID-19

Ураган «Салли», обрушившийся на юг США, ослабел и превратился в тропический шторм

Ураган «Салли», обрушившийся на юг США, ослабел и превратился в тропический шторм

В Вашингтоне на 88-м году жизни скончалась старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург

В Вашингтоне на 88-м году жизни скончалась старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от представителя Польши Хуберта Хуркача в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от представителя Польши Хуберта Хуркача в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Риме

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