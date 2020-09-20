Картинки дня: 20 сентября 2020 года, воскресенье

Вчера в Германии должен был начаться знаменитый пивной фестиваль Октоберфест. Однако, впервые за 70 лет, из-за пандемии мероприятие отменили. Однако свои мини-октоберфесты решили провести местные пивоварни – те, которые поставляли напиток на фестиваль