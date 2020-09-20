Картинки дня: 20 сентября 2020 года, воскресенье

В крымском Белогорске у подножия Белой скалы проходит невероятное шоу – фестиваль воздушных шаров. Самым зрелищным стал субботний вечер, когда для гостей праздника устроят яркое световое шоу
London Fashion Week в этом году из-за пандемии проходит в режиме он-лайн
Вчера в Германии должен был начаться знаменитый пивной фестиваль Октоберфест. Однако, впервые за 70 лет, из-за пандемии мероприятие отменили. Однако свои мини-октоберфесты решили провести местные пивоварни – те, которые поставляли напиток на фестиваль
Западное побережье США страдает от крупных лесных пожаров. В штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон огнём охвачено уже более 2 миллионов гектаров
Одиннадцать человек были арестованы в ночь на субботу за нарушение порядка и сопротивление правоохранительным органам в Портленде
Тысячи людей собрались у здания Верховного суда США, что бы почтить память умершей накануне его главы Рут Бейдер Гинзбург
На Украине под Винницей развернули соединение ВВС США. Американская авиация прибыла на учения «Объединенные усилия – 2020»
Акция белорусской оппозиции "Блестящий марш женской солидарности" прошел в Минске
В центральной Греции из-за проливных дождей началось наводнение. Двое человек уже погибли, а третий пропал без вести