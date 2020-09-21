Картинки дня: 21 сентября 2020 года, понедельник

Любопытный лебедь заглядывает в объектив к фотографу на одном из озер в Южной Англии
В Уэльс пришла золотая осень
Участница чемпионата по бодибилдингу в Красноярске готовится к выступлению
В Израиле, где власти повторно ввели общенациональный карантин, вспыхнули массовые протесты
Запад США охвачен сильнейшими за последние десятилетия пожарами. Огнем уничтожаются леса и даже целые городки
Из-за сильных ливней подтопило некоторые улицы Лондона
Десять человек погибли при обрушении трехэтажного дома в штате Махараштра на западе Индии
В Индонезии растет число заболевших коронавирусом. Вчера был зафиксирован рекорд ежедневного прироста в количестве 4168 человек
По Минску прошел очередной марш протеста. Попетляв четыре часа по городу, колонны разошлись по домам