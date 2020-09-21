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Картинки дня: 21 сентября 2020 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Любопытный лебедь заглядывает в объектив к фотографу на одном из озер в Южной Англии

Любопытный лебедь заглядывает в объектив к фотографу на одном из озер в Южной Англии

В Уэльс пришла золотая осень

В Уэльс пришла золотая осень

Участница чемпионата по бодибилдингу в Красноярске готовится к выступлению

Участница чемпионата по бодибилдингу в Красноярске готовится к выступлению

В Израиле, где власти повторно ввели общенациональный карантин, вспыхнули массовые протесты

В Израиле, где власти повторно ввели общенациональный карантин, вспыхнули массовые протесты

Запад США охвачен сильнейшими за последние десятилетия пожарами. Огнем уничтожаются леса и даже целые городки

Запад США охвачен сильнейшими за последние десятилетия пожарами. Огнем уничтожаются леса и даже целые городки

Из-за сильных ливней подтопило некоторые улицы Лондона

Из-за сильных ливней подтопило некоторые улицы Лондона

Десять человек погибли при обрушении трехэтажного дома в штате Махараштра на западе Индии

Десять человек погибли при обрушении трехэтажного дома в штате Махараштра на западе Индии

В Индонезии растет число заболевших коронавирусом. Вчера был зафиксирован рекорд ежедневного прироста в количестве 4168 человек

В Индонезии растет число заболевших коронавирусом. Вчера был зафиксирован рекорд ежедневного прироста в количестве 4168 человек

По Минску прошел очередной марш протеста. Попетляв четыре часа по городу, колонны разошлись по домам

По Минску прошел очередной марш протеста. Попетляв четыре часа по городу, колонны разошлись по домам

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