Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:

Картинки дня: 22 сентября 2020 года, вторник

REUTERSREUTERS
Президент США Дональд Трамп встретился со своими сторонниками в аэропорту Толедо, штат Огайо

Президент США Дональд Трамп встретился со своими сторонниками в аэропорту Толедо, штат Огайо

Стая из 250 лоцманских китов села на мель в гавани Маккуори на побережье Тасмании

Стая из 250 лоцманских китов села на мель в гавани Маккуори на побережье Тасмании

Антиправительственные протесты продолжаются в Колумбии

Антиправительственные протесты продолжаются в Колумбии

На территории греческого Лесбоса в лагере беженцев произошёл пожар. После ЧП местные власти к настоящему моменту расселили уже почти девять тысяч мигрантов

На территории греческого Лесбоса в лагере беженцев произошёл пожар. После ЧП местные власти к настоящему моменту расселили уже почти девять тысяч мигрантов

Индийский Тадж-Махал открылся для посетителей после перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19

Индийский Тадж-Махал открылся для посетителей после перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19

В южных кварталах Мадрида введен частичный карантин из-за быстрого роста числа инфицированных коронавирусом COVID-19

В южных кварталах Мадрида введен частичный карантин из-за быстрого роста числа инфицированных коронавирусом COVID-19

Дым от лесных пожаров в Калифорнии и Орегоне накрыл уже часть Канады

Дым от лесных пожаров в Калифорнии и Орегоне накрыл уже часть Канады

Новак Джокович выиграл рекордный 36-й турнир серии "Мастерс" в Риме, обыграв аргентинца Диего Шварцмана

Новак Джокович выиграл рекордный 36-й турнир серии "Мастерс" в Риме, обыграв аргентинца Диего Шварцмана

Блогер Навальный в своем Instagram выложил новое фото, уже третье после выходы из комы

Блогер Навальный в своем Instagram выложил новое фото, уже третье после выходы из комы

Рекомендуемые