Картинки дня: 22 сентября 2020 года, вторник

Президент США Дональд Трамп встретился со своими сторонниками в аэропорту Толедо, штат Огайо
Стая из 250 лоцманских китов села на мель в гавани Маккуори на побережье Тасмании
Антиправительственные протесты продолжаются в Колумбии
На территории греческого Лесбоса в лагере беженцев произошёл пожар. После ЧП местные власти к настоящему моменту расселили уже почти девять тысяч мигрантов
Индийский Тадж-Махал открылся для посетителей после перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19
В южных кварталах Мадрида введен частичный карантин из-за быстрого роста числа инфицированных коронавирусом COVID-19
Дым от лесных пожаров в Калифорнии и Орегоне накрыл уже часть Канады
Новак Джокович выиграл рекордный 36-й турнир серии "Мастерс" в Риме, обыграв аргентинца Диего Шварцмана
Блогер Навальный в своем Instagram выложил новое фото, уже третье после выходы из комы