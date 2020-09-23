Картинки дня: 23 сентября 2020 года, среда

«Краснодар» одержал победу над греческим ПАОКом в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1
В Индии выявили более 5,5 миллионов случаев заражения коронавирусом. Средний суточный прирост составляет уже около 75 000
В аэропорту Хельсинки появились служебные собаки по обнаружению инфицированных COVID-19
В Мумбаи не прекращаются проливные дожди, которые привели к наводнению, затопившему город
По меньшей мере 380 дельфинов-гринд погибли, выбросившись на мелководье у побережья австралийского штата Тасмания. 50 дельфинов удалось спасти, жизнь еще 30 находится под угрозой
Лесной пожар в Калифорнии превысил площадь в 400 квадратных километров и продолжает распространяться. Огонь разгоняет сильный ветер
В Финляндии сел на мель паром, принадлежащий компании Viking Line. Сейчас он находится у Аландских островов. 207 пассажиров и 74 члена команды были эвакуированы, пострадавших нет
Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В национальном парке в Конго горилла родила двух малышей