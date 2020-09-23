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Картинки дня: 23 сентября 2020 года, среда

REUTERSREUTERS
«Краснодар» одержал победу над греческим ПАОКом в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1

«Краснодар» одержал победу над греческим ПАОКом в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1

В Индии выявили более 5,5 миллионов случаев заражения коронавирусом. Средний суточный прирост составляет уже около 75 000

В Индии выявили более 5,5 миллионов случаев заражения коронавирусом. Средний суточный прирост составляет уже около 75 000

В аэропорту Хельсинки появились служебные собаки по обнаружению инфицированных COVID-19

В аэропорту Хельсинки появились служебные собаки по обнаружению инфицированных COVID-19

В Мумбаи не прекращаются проливные дожди, которые привели к наводнению, затопившему город

В Мумбаи не прекращаются проливные дожди, которые привели к наводнению, затопившему город

По меньшей мере 380 дельфинов-гринд погибли, выбросившись на мелководье у побережья австралийского штата Тасмания. 50 дельфинов удалось спасти, жизнь еще 30 находится под угрозой

По меньшей мере 380 дельфинов-гринд погибли, выбросившись на мелководье у побережья австралийского штата Тасмания. 50 дельфинов удалось спасти, жизнь еще 30 находится под угрозой

Лесной пожар в Калифорнии превысил площадь в 400 квадратных километров и продолжает распространяться. Огонь разгоняет сильный ветер

Лесной пожар в Калифорнии превысил площадь в 400 квадратных километров и продолжает распространяться. Огонь разгоняет сильный ветер

В Финляндии сел на мель паром, принадлежащий компании Viking Line. Сейчас он находится у Аландских островов. 207 пассажиров и 74 члена команды были эвакуированы, пострадавших нет

В Финляндии сел на мель паром, принадлежащий компании Viking Line. Сейчас он находится у Аландских островов. 207 пассажиров и 74 члена команды были эвакуированы, пострадавших нет

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

В национальном парке в Конго горилла родила двух малышей

В национальном парке в Конго горилла родила двух малышей

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