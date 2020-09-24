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Картинки дня: 24 сентября 2020 года, четверг

REUTERSREUTERS
Конвертопланы США пролетели в небе над Киевом. Полеты прошли в рамках международных командно-штабных учений Rapid Trident - 2020

Конвертопланы США пролетели в небе над Киевом. Полеты прошли в рамках международных командно-штабных учений Rapid Trident - 2020

Основной и дублирующий экипажи 64-й длительной экспедиции на МКС приступили к сдаче экзаменационных комплексных тренировок

Основной и дублирующий экипажи 64-й длительной экспедиции на МКС приступили к сдаче экзаменационных комплексных тренировок

Volkswagen презентовал новый электрический кроссовер ID.4. Премьера состоялась в онлайн-формате

Volkswagen презентовал новый электрический кроссовер ID.4. Премьера состоялась в онлайн-формате

Неделя высокой моды начала свою работу в Милане

Неделя высокой моды начала свою работу в Милане

Индийский Мумбаи затопило после сильных дождей

Индийский Мумбаи затопило после сильных дождей

В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей Эйфелевой башни

В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей Эйфелевой башни

В американском городе Луисвилл, штат Кентукки, во время протестов огнестрельные ранения получили двое полицейских

В американском городе Луисвилл, штат Кентукки, во время протестов огнестрельные ранения получили двое полицейских

Число дельфинов-гринд, выбросившихся на мелководье у западного побережья австралийского штата Тасмания, достигло 470. Пока спасти удалось около 25 особей, однако некоторые из животных вновь выбросились на отмель

Число дельфинов-гринд, выбросившихся на мелководье у западного побережья австралийского штата Тасмания, достигло 470. Пока спасти удалось около 25 особей, однако некоторые из животных вновь выбросились на отмель

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске

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