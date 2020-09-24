Картинки дня: 24 сентября 2020 года, четверг

Конвертопланы США пролетели в небе над Киевом. Полеты прошли в рамках международных командно-штабных учений Rapid Trident - 2020
Основной и дублирующий экипажи 64-й длительной экспедиции на МКС приступили к сдаче экзаменационных комплексных тренировок
Volkswagen презентовал новый электрический кроссовер ID.4. Премьера состоялась в онлайн-формате
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Индийский Мумбаи затопило после сильных дождей
В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей Эйфелевой башни
В американском городе Луисвилл, штат Кентукки, во время протестов огнестрельные ранения получили двое полицейских
Число дельфинов-гринд, выбросившихся на мелководье у западного побережья австралийского штата Тасмания, достигло 470. Пока спасти удалось около 25 особей, однако некоторые из животных вновь выбросились на отмель
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске