Картинки дня: 25 сентября 2020 года, пятница

Диснейленд в Гонконге возобновил работу после повторного закрытия на карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19
"Бавария" победила "Севилью" и во второй раз в истории завоевала Суперкубок УЕФА
В зоопарке Алма-Аты прошла ежегодная вакцинация питомцев
В Луисвилле введен комендантский час на трое суток после ранения двух полицейских во время протестов
Предвыборный митинг президента США Дональда Трампа прошел в аэропорту Сесил, штат Флорида
В режиме он-лайн прошел показ Prada в рамках Недели высокой моды в Милане
Ежегодный бал Monte-Carlo Gala for Planetary Health собрал в Монако немало звезд мировой величины. Был там и Джонни Депп
Комендантский час для пабов и ресторанов введен в Лондоне из-за роста числа зараженных коронавирусом COVID-19
В Сочи прибыли гонщики на российский этап «Формулы-1». Будем болеть за нашего Даниила Квята