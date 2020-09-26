Картинки дня: 26 сентября 2020 года, суббота

В Милане показ Недели моды прошел на открытом воздухе, с соблюдением социальной дистанции. Модель представляет творение из женской коллекции весна/лето 2021 "Философия" Лоренцо Серафини.
В Пекине на проспекте Чанань накануне Китайского национального дня установили цветочную инсталляцию, изображающую медицинского работника, борющегося с коронавирусной болезнью.
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Дорале, штат Флорида, США.
К Центру содержания под стражей в Кройдоне, Южный Лондон, где был застрелен британский полицейский, жители несут цветы.
Пастухи, одетые в традиционную баварскую одежду, ведут коров с летнего горного пастбища во время ежегодного погона скота близ Бад-Хинделанга, Германия.
Чемпионат мира по шоссейной гонке проходит на итальянском автодроме Энцо э Дино Феррари в городе Имола.
Россиянин Андрей Рублев одержал победу в полуфинальном матче над норвежцем Каспером Руудом и вышел в финал турнира ATP в Гамбурге.
Сотрудник конного подразделения Стамбульского полицейского управления на площади Таксим просит туриста надеть защитную маску.
Самое удобное время наблюдения и фотографирования северного сияния - не зима, а начало осени. В Финской Лапландии отсветы северного сияния раскрасили небо в зеленые тона.