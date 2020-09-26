Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:

Картинки дня: 26 сентября 2020 года, суббота

REUTERSREUTERS
В Милане показ Недели моды прошел на открытом воздухе, с соблюдением социальной дистанции. Модель представляет творение из женской коллекции весна/лето 2021 "Философия" Лоренцо Серафини.

В Милане показ Недели моды прошел на открытом воздухе, с соблюдением социальной дистанции. Модель представляет творение из женской коллекции весна/лето 2021 "Философия" Лоренцо Серафини.

В Пекине на проспекте Чанань накануне Китайского национального дня установили цветочную инсталляцию, изображающую медицинского работника, борющегося с коронавирусной болезнью.

В Пекине на проспекте Чанань накануне Китайского национального дня установили цветочную инсталляцию, изображающую медицинского работника, борющегося с коронавирусной болезнью.

Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Дорале, штат Флорида, США.

Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Дорале, штат Флорида, США.

К Центру содержания под стражей в Кройдоне, Южный Лондон, где был застрелен британский полицейский, жители несут цветы.

К Центру содержания под стражей в Кройдоне, Южный Лондон, где был застрелен британский полицейский, жители несут цветы.

Пастухи, одетые в традиционную баварскую одежду, ведут коров с летнего горного пастбища во время ежегодного погона скота близ Бад-Хинделанга, Германия.

Пастухи, одетые в традиционную баварскую одежду, ведут коров с летнего горного пастбища во время ежегодного погона скота близ Бад-Хинделанга, Германия.

Чемпионат мира по шоссейной гонке проходит на итальянском автодроме Энцо э Дино Феррари в городе Имола.

Чемпионат мира по шоссейной гонке проходит на итальянском автодроме Энцо э Дино Феррари в городе Имола.

Россиянин Андрей Рублев одержал победу в полуфинальном матче над норвежцем Каспером Руудом и вышел в финал турнира ATP в Гамбурге.

Россиянин Андрей Рублев одержал победу в полуфинальном матче над норвежцем Каспером Руудом и вышел в финал турнира ATP в Гамбурге.

Сотрудник конного подразделения Стамбульского полицейского управления на площади Таксим просит туриста надеть защитную маску.

Сотрудник конного подразделения Стамбульского полицейского управления на площади Таксим просит туриста надеть защитную маску.

Самое удобное время наблюдения и фотографирования северного сияния - не зима, а начало осени. В Финской Лапландии отсветы северного сияния раскрасили небо в зеленые тона.

Самое удобное время наблюдения и фотографирования северного сияния - не зима, а начало осени. В Финской Лапландии отсветы северного сияния раскрасили небо в зеленые тона.

Рекомендуемые