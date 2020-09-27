Картинки дня: 27 сентября 2020 года, воскресенье

В Барселоне открылся театральный сезон. Зрители занимают места в оперном театре Лисеу, соблюдая социальную дистанцию.
На автодроме в Сочи завершилась гонка 10-го этапа сезона-2020 Формулы-1. Гран-при России завоевал Вальттери Боттас из Mercedes.
Состоялся воскресный митинг оппозиции в Беларуси.
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в финале ATP 500 - Hamburg European Open над греком Стефаносом Циципасом.
В мадридском парке установили испанские национальные флаги в память о жертвах COVID-19.
Француз Джулиан Алафилипп стал победителем в мужской шоссейной гонке на чемпионате мира по велоспорту в итальянском городе Имола.
После столкновений армянской и азербайджанской армий в Карабахе власти Армении объявили военное положение и мобилизацию. Идет запись добровольцев.
Президент США Дональд Трамп объявил своего кандидата в Апелляционный суд США после смерти Рут Бадер Гинзбург, ею стала Эми Кони Барретт.
На окне студенческого общежития в Манчестере появилась надпись из стикеров "Covid Positive".