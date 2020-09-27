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Картинки дня: 27 сентября 2020 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
В Барселоне открылся театральный сезон. Зрители занимают места в оперном театре Лисеу, соблюдая социальную дистанцию.

В Барселоне открылся театральный сезон. Зрители занимают места в оперном театре Лисеу, соблюдая социальную дистанцию.

На автодроме в Сочи завершилась гонка 10-го этапа сезона-2020 Формулы-1. Гран-при России завоевал Вальттери Боттас из Mercedes.

На автодроме в Сочи завершилась гонка 10-го этапа сезона-2020 Формулы-1. Гран-при России завоевал Вальттери Боттас из Mercedes.

Состоялся воскресный митинг оппозиции в Беларуси.

Состоялся воскресный митинг оппозиции в Беларуси.

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в финале ATP 500 - Hamburg European Open над греком Стефаносом Циципасом.

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в финале ATP 500 - Hamburg European Open над греком Стефаносом Циципасом.

В мадридском парке установили испанские национальные флаги в память о жертвах COVID-19.

В мадридском парке установили испанские национальные флаги в память о жертвах COVID-19.

Француз Джулиан Алафилипп стал победителем в мужской шоссейной гонке на чемпионате мира по велоспорту в итальянском городе Имола.

Француз Джулиан Алафилипп стал победителем в мужской шоссейной гонке на чемпионате мира по велоспорту в итальянском городе Имола.

После столкновений армянской и азербайджанской армий в Карабахе власти Армении объявили военное положение и мобилизацию. Идет запись добровольцев.

После столкновений армянской и азербайджанской армий в Карабахе власти Армении объявили военное положение и мобилизацию. Идет запись добровольцев.

Президент США Дональд Трамп объявил своего кандидата в Апелляционный суд США после смерти Рут Бадер Гинзбург, ею стала Эми Кони Барретт.

Президент США Дональд Трамп объявил своего кандидата в Апелляционный суд США после смерти Рут Бадер Гинзбург, ею стала Эми Кони Барретт.

На окне студенческого общежития в Манчестере появилась надпись из стикеров "Covid Positive".

На окне студенческого общежития в Манчестере появилась надпись из стикеров "Covid Positive".

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