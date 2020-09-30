Картинки дня: 30 сентября 2020 года, среда

Французский учитель начальных классов Сильвиан полностью покрыл тело татуировками, это не мешает ему по-прежнему преподавать в школе.
Подвесной мост в горах Непала.
Вулкан Вильяррика близ города Пукон - один из самых активных в Южной Америке. Это один из немногих вулканов на Земле, в кратере которого находится активное лавовое озеро.
В Индии подтвержденных случаев заражения COVID-19 - 6 156 722 человек. Около 100 тысяч погибших от болезни. На фото - семья оплакивает смерть отца.
В Калифории и еще двух штатах США продолжаются крупные лесные пожары. Огонь бушует на площади превышающей 5 900 гектар.
"Тампа-Бэй Лайтнинг" завоевала свой второй Кубок Стэнли в истории, в шестом матче финальной серии переиграв "Даллас Старз" с сухим счетом. За команду-победителя играли 7 российских хоккеистов.
Продолжается противостояние армянской и азербайджанской армий в районе Нагорного Карабаха.
Немецкий круизный лайнер Mein Schiff 6 прервал тур возле побережья Греции после того, как у 12 членов экипажа оказались положительными результаты теста на коронавирус.