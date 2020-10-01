Картинки дня: 1 октября 2020 года, четверг

Ледяные статуи Дональда Трампа и Жаира Болсонару тают с видом на здание ООН в Нью-Йорке.
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Юный житель Каира, Египет, помогает родителям во время каникул на стеклодувном производстве за 3 доллара/день.
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Девушка читает книгу в окрестностях Катманду, Непал.
Фото: REUTERS
В Нью-Йорке прошла акция работников ресторанов, недовольных реалиями карантина.
Фото: REUTERS
Мигрант из Бангладеш смотрит на экран своего телефона в лесном лагере нелегалов в Боснии возле границы с Хорватией.
Фото: REUTERS
Ортодоксальные иудеи готовятся отпраздновать праздник суккот в условиях пандемии, Иерусалим.
Фото: REUTERS
Немецкий теннисист Андрей Зверев тянется за мячом на кортах "Ролан Гарроса".
Фото: REUTERS
Пейзаж нефтедобычи в Угеле, Нигерия.
Фото: REUTERS
Сторонницы Дональда Трампа реагируют на ход дебатов.
Фото: REUTERS