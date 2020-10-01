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Картинки дня: 1 октября 2020 года, четверг

REUTERSREUTERS
Ледяные статуи Дональда Трампа и Жаира Болсонару тают с видом на здание ООН в Нью-Йорке.

Ледяные статуи Дональда Трампа и Жаира Болсонару тают с видом на здание ООН в Нью-Йорке.

Фото: REUTERS

Юный житель Каира, Египет, помогает родителям во время каникул на стеклодувном производстве за 3 доллара/день.

Юный житель Каира, Египет, помогает родителям во время каникул на стеклодувном производстве за 3 доллара/день.

Фото: REUTERS

Девушка читает книгу в окрестностях Катманду, Непал.

Девушка читает книгу в окрестностях Катманду, Непал.

Фото: REUTERS

В Нью-Йорке прошла акция работников ресторанов, недовольных реалиями карантина.

В Нью-Йорке прошла акция работников ресторанов, недовольных реалиями карантина.

Фото: REUTERS

Мигрант из Бангладеш смотрит на экран своего телефона в лесном лагере нелегалов в Боснии возле границы с Хорватией.

Мигрант из Бангладеш смотрит на экран своего телефона в лесном лагере нелегалов в Боснии возле границы с Хорватией.

Фото: REUTERS

Ортодоксальные иудеи готовятся отпраздновать праздник суккот в условиях пандемии, Иерусалим.

Ортодоксальные иудеи готовятся отпраздновать праздник суккот в условиях пандемии, Иерусалим.

Фото: REUTERS

Немецкий теннисист Андрей Зверев тянется за мячом на кортах "Ролан Гарроса".

Немецкий теннисист Андрей Зверев тянется за мячом на кортах "Ролан Гарроса".

Фото: REUTERS

Пейзаж нефтедобычи в Угеле, Нигерия.

Пейзаж нефтедобычи в Угеле, Нигерия.

Фото: REUTERS

Сторонницы Дональда Трампа реагируют на ход дебатов.

Сторонницы Дональда Трампа реагируют на ход дебатов.

Фото: REUTERS

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