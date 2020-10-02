Картинки дня: 2 октября 2020 года, пятница

В Ираке отметили год с начала серии крупных антиправительственных выступлений.
Тысячи китайцев отправились в короткие праздники, приуроченные к годовщине образования КНР, на Великую китайскую стену.
Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.
Взятие анализа на коронавирус у маленькой пациентки в Секторе Газа.
Восход на Карловом мосту в Праге.
Индийцы показывают портреты своих родственников, ставших жертвами пандемии коронавируса.
У консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе прошёл пикет с участием армян, проживающих на западе США.
Сторонница президента Трампа ждёт начала предвыборного мероприятия во Флориде.
Кандидат в президенты США Джо Байден спешит на поезд в Питтсбург во время своей предвыборной кампании.