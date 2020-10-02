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Картинки дня: 2 октября 2020 года, пятница

REUTERSREUTERS
В Ираке отметили год с начала серии крупных антиправительственных выступлений.

В Ираке отметили год с начала серии крупных антиправительственных выступлений.

Тысячи китайцев отправились в короткие праздники, приуроченные к годовщине образования КНР, на Великую китайскую стену.

Тысячи китайцев отправились в короткие праздники, приуроченные к годовщине образования КНР, на Великую китайскую стену.

Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

Взятие анализа на коронавирус у маленькой пациентки в Секторе Газа.

Взятие анализа на коронавирус у маленькой пациентки в Секторе Газа.

Восход на Карловом мосту в Праге.

Восход на Карловом мосту в Праге.

Индийцы показывают портреты своих родственников, ставших жертвами пандемии коронавируса.

Индийцы показывают портреты своих родственников, ставших жертвами пандемии коронавируса.

У консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе прошёл пикет с участием армян, проживающих на западе США.

У консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе прошёл пикет с участием армян, проживающих на западе США.

Сторонница президента Трампа ждёт начала предвыборного мероприятия во Флориде.

Сторонница президента Трампа ждёт начала предвыборного мероприятия во Флориде.

Кандидат в президенты США Джо Байден спешит на поезд в Питтсбург во время своей предвыборной кампании.

Кандидат в президенты США Джо Байден спешит на поезд в Питтсбург во время своей предвыборной кампании.

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