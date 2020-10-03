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Картинки дня: 3 октября 2020 года, суббота

REUTERSREUTERS
В зоопарке Копенгагена появился на свет слоненок

В зоопарке Копенгагена появился на свет слоненок

Акции владельцев ресторанов и баров проходят во Франции против закрытия на карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19

Акции владельцев ресторанов и баров проходят во Франции против закрытия на карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил пострадавший от наводнения уезд Кимхва провинции Канвондо с целью проверки хода восстановительных работ

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил пострадавший от наводнения уезд Кимхва провинции Канвондо с целью проверки хода восстановительных работ

Масштабный пожар охватил Луганскую область. Погибло уже девять человек. Огонь повредил около 250 зданий на территории региона

Масштабный пожар охватил Луганскую область. Погибло уже девять человек. Огонь повредил около 250 зданий на территории региона

Массовые антиправительственные протесты продолжаются в Чили. Для их разгона используют водометы и слезоточивый газ

Массовые антиправительственные протесты продолжаются в Чили. Для их разгона используют водометы и слезоточивый газ

Вооруженный конфликт продолжается в Нагорном Карабахе

Вооруженный конфликт продолжается в Нагорном Карабахе

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом

В столице Малайзии открылась международная выставка кошек Cat Expo

В столице Малайзии открылась международная выставка кошек Cat Expo

Иудеи начали отмечать Суккот - "праздник шалашей" в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную

Иудеи начали отмечать Суккот - "праздник шалашей" в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную

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