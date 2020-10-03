Картинки дня: 3 октября 2020 года, суббота

В зоопарке Копенгагена появился на свет слоненок
Акции владельцев ресторанов и баров проходят во Франции против закрытия на карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил пострадавший от наводнения уезд Кимхва провинции Канвондо с целью проверки хода восстановительных работ
Масштабный пожар охватил Луганскую область. Погибло уже девять человек. Огонь повредил около 250 зданий на территории региона
Массовые антиправительственные протесты продолжаются в Чили. Для их разгона используют водометы и слезоточивый газ
Вооруженный конфликт продолжается в Нагорном Карабахе
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом
В столице Малайзии открылась международная выставка кошек Cat Expo
Иудеи начали отмечать Суккот - "праздник шалашей" в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную