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Картинки дня: 4 октября 2020 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
Акци протеста с требованием отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проходят в Тель-Авиве

Акци протеста с требованием отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проходят в Тель-Авиве

Военные учения НАТО "Серебряная стрела" проходят сейчас в Латвии

Военные учения НАТО "Серебряная стрела" проходят сейчас в Латвии

59 саркофагов возрастом 2500 лет обнаружили в древнем некрополе в Саккаре под Каиром

59 саркофагов возрастом 2500 лет обнаружили в древнем некрополе в Саккаре под Каиром

В Англии бушует шторм "Алекс". Он пришел из Франции, где ранее вызвал серьезные разрушения, и дальше двинется на север через всю территорию Соединенного Королевства, достигнув в течение выходных Шотландии

В Англии бушует шторм "Алекс". Он пришел из Франции, где ранее вызвал серьезные разрушения, и дальше двинется на север через всю территорию Соединенного Королевства, достигнув в течение выходных Шотландии

Лесные пожары в Калифорнии уже уничтожили 1,6 млн гектар земли. Жертвами стихийного бедствия стал 31 человек. Из-под контроля вышли два очага в Северной Калифорнии. Дополнительные группы пожарных выехали к Сан-Франциско

Лесные пожары в Калифорнии уже уничтожили 1,6 млн гектар земли. Жертвами стихийного бедствия стал 31 человек. Из-под контроля вышли два очага в Северной Калифорнии. Дополнительные группы пожарных выехали к Сан-Франциско

Купальщик прыгает с моста в пролив Босфор в Стамбуле

Купальщик прыгает с моста в пролив Босфор в Стамбуле

Мекка сегодня открывается для паломников после семимесячной паузы. Пока святой город примет только жителей Саудовской Аравии. Паломничество было приостановлено в марте из-за вспышки коронавируса

Мекка сегодня открывается для паломников после семимесячной паузы. Пока святой город примет только жителей Саудовской Аравии. Паломничество было приостановлено в марте из-за вспышки коронавируса

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга Андрей победил южноафриканца Кеннета Андерсена

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга Андрей победил южноафриканца Кеннета Андерсена

Военные действия продолжаются в Нагорном Карабахе

Военные действия продолжаются в Нагорном Карабахе

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