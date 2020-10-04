Картинки дня: 4 октября 2020 года, воскресенье

Акци протеста с требованием отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проходят в Тель-Авиве
Военные учения НАТО "Серебряная стрела" проходят сейчас в Латвии
59 саркофагов возрастом 2500 лет обнаружили в древнем некрополе в Саккаре под Каиром
В Англии бушует шторм "Алекс". Он пришел из Франции, где ранее вызвал серьезные разрушения, и дальше двинется на север через всю территорию Соединенного Королевства, достигнув в течение выходных Шотландии
Лесные пожары в Калифорнии уже уничтожили 1,6 млн гектар земли. Жертвами стихийного бедствия стал 31 человек. Из-под контроля вышли два очага в Северной Калифорнии. Дополнительные группы пожарных выехали к Сан-Франциско
Купальщик прыгает с моста в пролив Босфор в Стамбуле
Мекка сегодня открывается для паломников после семимесячной паузы. Пока святой город примет только жителей Саудовской Аравии. Паломничество было приостановлено в марте из-за вспышки коронавируса
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга Андрей победил южноафриканца Кеннета Андерсена
Военные действия продолжаются в Нагорном Карабахе