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59 саркофагов возрастом 2500 лет обнаружили в древнем некрополе в Саккаре под Каиром

REUTERSREUTERS
59 саркофагов возрастом 2500 лет обнаружили в древнем некрополе в Саккаре под Каиром

59 саркофагов возрастом 2500 лет обнаружили в древнем некрополе в Саккаре под Каиром

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