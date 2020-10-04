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4 октября 2020 10:49
59 саркофагов возрастом 2500 лет обнаружили в древнем некрополе в Саккаре под Каиром
REUTERS
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59 саркофагов возрастом 2500 лет обнаружили в древнем некрополе в Саккаре под Каиром
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