Картинки дня: 5 октября 2020 года, понедельник

Католический священник окропляет святой водой кошку во время благословения домашних питомцев во Всемирный день животных на Филиппинах
В Минске прошла акция протеста, которую в соцсетях назвали «Марш освобождения политзаключенных»
Закат над Брандербургскими воротами в Берлине
«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» со счётом 7:2. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк»
Дональд Трамп проехался на автомобиле перед собравшимися сторонниками у военно-медицинского центра, где он проходит лечение от COVID-19
Евреи в Израиле в условиях жесткого карантина отмечают праздник Суккот
Шторм «Алекс» принес наводнения на Британские острова
В Нагорном Карабахе уже больше недели продолжается вооруженный конфликт
В Киеве зоозащитники требовали запретить живодерни, эксперименты над животными и использования животных в цирках на Украине