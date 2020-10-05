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Картинки дня: 5 октября 2020 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Католический священник окропляет святой водой кошку во время благословения домашних питомцев во Всемирный день животных на Филиппинах

Католический священник окропляет святой водой кошку во время благословения домашних питомцев во Всемирный день животных на Филиппинах

В Минске прошла акция протеста, которую в соцсетях назвали «Марш освобождения политзаключенных»

В Минске прошла акция протеста, которую в соцсетях назвали «Марш освобождения политзаключенных»

Закат над Брандербургскими воротами в Берлине

Закат над Брандербургскими воротами в Берлине

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» со счётом 7:2. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк»

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» со счётом 7:2. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк»

Дональд Трамп проехался на автомобиле перед собравшимися сторонниками у военно-медицинского центра, где он проходит лечение от COVID-19

Дональд Трамп проехался на автомобиле перед собравшимися сторонниками у военно-медицинского центра, где он проходит лечение от COVID-19

Евреи в Израиле в условиях жесткого карантина отмечают праздник Суккот

Евреи в Израиле в условиях жесткого карантина отмечают праздник Суккот

Шторм «Алекс» принес наводнения на Британские острова

Шторм «Алекс» принес наводнения на Британские острова

В Нагорном Карабахе уже больше недели продолжается вооруженный конфликт

В Нагорном Карабахе уже больше недели продолжается вооруженный конфликт

В Киеве зоозащитники требовали запретить живодерни, эксперименты над животными и использования животных в цирках на Украине

В Киеве зоозащитники требовали запретить живодерни, эксперименты над животными и использования животных в цирках на Украине

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