Картинки дня: 6 октября 2020 года, вторник

Толпы людей вышли на улицы берлинского района Фридрихсхайн, чтобы протестовать против запланированного выселения левых активистов, анархистов и хиппи, самовольно занявших одно из зданий и живущих в нём коммуной
Лесные пожары этого года стали рекордными для Калифорнии. Выгорело 1600 тысяч гектаров, и опасность новых возгораний остаётся высокой. Жертвами огня стали по меньшей мере 31 человек, уничтожено около 8,5 тысяч жилых домов и других построек
Президент США Дональд Трамп покинул больницу после лечения от коронавирусной инфекции
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл венгра Мартона Фучовича в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции и впервые в карьере вышел в четвертьфинал этого турнира
В Киргизии протестующие из-за итогов парламентских выборов захватили здания мэрии Бишкека и Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии
На Неделе моды в Париже состоялся показ Chanel. Из-за карантинных мер на показе не было зрителей. Все прошло в режиме он-лайн
Не менее четырех человек погибли из-за обрушившегося на юг Франции и север Италии шторма "Алекс"
В Нагорном Карабахе девятый день идут бои
В Белом доме проходит дезинфекция помещений, где проходят брифинги и пресс-конференции, из-за заражения коронавирусом пресс-секретаря Джеймса Брейди