Картинки дня: 6 октября 2020 года, вторник

Лесные пожары этого года стали рекордными для Калифорнии. Выгорело 1600 тысяч гектаров, и опасность новых возгораний остаётся высокой. Жертвами огня стали по меньшей мере 31 человек, уничтожено около 8,5 тысяч жилых домов и других построек