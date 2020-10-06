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Картинки дня: 6 октября 2020 года, вторник

REUTERSREUTERS
Толпы людей вышли на улицы берлинского района Фридрихсхайн, чтобы протестовать против запланированного выселения левых активистов, анархистов и хиппи, самовольно занявших одно из зданий и живущих в нём коммуной

Толпы людей вышли на улицы берлинского района Фридрихсхайн, чтобы протестовать против запланированного выселения левых активистов, анархистов и хиппи, самовольно занявших одно из зданий и живущих в нём коммуной

Лесные пожары этого года стали рекордными для Калифорнии. Выгорело 1600 тысяч гектаров, и опасность новых возгораний остаётся высокой. Жертвами огня стали по меньшей мере 31 человек, уничтожено около 8,5 тысяч жилых домов и других построек

Лесные пожары этого года стали рекордными для Калифорнии. Выгорело 1600 тысяч гектаров, и опасность новых возгораний остаётся высокой. Жертвами огня стали по меньшей мере 31 человек, уничтожено около 8,5 тысяч жилых домов и других построек

Президент США Дональд Трамп покинул больницу после лечения от коронавирусной инфекции

Президент США Дональд Трамп покинул больницу после лечения от коронавирусной инфекции

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл венгра Мартона Фучовича в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции и впервые в карьере вышел в четвертьфинал этого турнира

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл венгра Мартона Фучовича в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции и впервые в карьере вышел в четвертьфинал этого турнира

В Киргизии протестующие из-за итогов парламентских выборов захватили здания мэрии Бишкека и Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии

В Киргизии протестующие из-за итогов парламентских выборов захватили здания мэрии Бишкека и Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии

На Неделе моды в Париже состоялся показ Chanel. Из-за карантинных мер на показе не было зрителей. Все прошло в режиме он-лайн

На Неделе моды в Париже состоялся показ Chanel. Из-за карантинных мер на показе не было зрителей. Все прошло в режиме он-лайн

Не менее четырех человек погибли из-за обрушившегося на юг Франции и север Италии шторма "Алекс"

Не менее четырех человек погибли из-за обрушившегося на юг Франции и север Италии шторма "Алекс"

В Нагорном Карабахе девятый день идут бои

В Нагорном Карабахе девятый день идут бои

В Белом доме проходит дезинфекция помещений, где проходят брифинги и пресс-конференции, из-за заражения коронавирусом пресс-секретаря Джеймса Брейди

В Белом доме проходит дезинфекция помещений, где проходят брифинги и пресс-конференции, из-за заражения коронавирусом пресс-секретаря Джеймса Брейди

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