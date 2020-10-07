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Картинки дня: 7 октября 2020 года, среда

REUTERSREUTERS
Кайтсёрферы оседлали штормовой ветер у английского города Брайтон

Кайтсёрферы оседлали штормовой ветер у английского города Брайтон

Сильные дожди и шторм на юге Франции вызвали наводнения и оползни, разрушившие дома и дороги

Сильные дожди и шторм на юге Франции вызвали наводнения и оползни, разрушившие дома и дороги

С 6 октября в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в Париже закрыли бары

С 6 октября в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в Париже закрыли бары

Показ Louis Vuitton прошел на Неделе моды в Париже

Показ Louis Vuitton прошел на Неделе моды в Париже

В Индонезии прошли столкновения с полицией протестующих против поправок в трудовой кодекс страны

В Индонезии прошли столкновения с полицией протестующих против поправок в трудовой кодекс страны

В Москве продолжается "бабье" лето

В Москве продолжается "бабье" лето

Последствия обстрела со стороны азербайджанской армии в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте

Последствия обстрела со стороны азербайджанской армии в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте

В столице Киргизии Бишкеке продолжаются протесты с участием сторонников партий, не прошедших семипроцентный барьер на выборах в законодательное собрание страны

В столице Киргизии Бишкеке продолжаются протесты с участием сторонников партий, не прошедших семипроцентный барьер на выборах в законодательное собрание страны

В Москве открыли резервный госпиталь для больных COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское"

В Москве открыли резервный госпиталь для больных COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское"

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