Картинки дня: 7 октября 2020 года, среда

Кайтсёрферы оседлали штормовой ветер у английского города Брайтон
Сильные дожди и шторм на юге Франции вызвали наводнения и оползни, разрушившие дома и дороги
С 6 октября в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в Париже закрыли бары
Показ Louis Vuitton прошел на Неделе моды в Париже
В Индонезии прошли столкновения с полицией протестующих против поправок в трудовой кодекс страны
В Москве продолжается "бабье" лето
Последствия обстрела со стороны азербайджанской армии в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте
В столице Киргизии Бишкеке продолжаются протесты с участием сторонников партий, не прошедших семипроцентный барьер на выборах в законодательное собрание страны
В Москве открыли резервный госпиталь для больных COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское"