Москва во время второй волны коронавируса глазами фотокоров "Комсомольской правды". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ