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Картинки дня: 8 октября 2020 года, четверг

REUTERSREUTERS
В Греции начались столкновения, после того как лидеры греческой неонацистской группировки «Золотая заря» признаны виновными в создании и управлении преступной организацией под прикрытием политической партии

В Греции начались столкновения, после того как лидеры греческой неонацистской группировки «Золотая заря» признаны виновными в создании и управлении преступной организацией под прикрытием политической партии

Слоненок, родившийся 1 октября в зоопарке Копенгагена, впервые выпущен в открытый вольер

Слоненок, родившийся 1 октября в зоопарке Копенгагена, впервые выпущен в открытый вольер

В результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области пострадали 13 человек

В результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области пострадали 13 человек

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале «Ролан Гаррос» проиграл Стефаносу Циципасу из Греции со счетом 5:7, 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 55 минут

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале «Ролан Гаррос» проиграл Стефаносу Циципасу из Греции со счетом 5:7, 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 55 минут

В некоторых районах Нью-Йорка вернули карантин для религиозных учреждений из-за роста числа случаев заражений COVID-19

В некоторых районах Нью-Йорка вернули карантин для религиозных учреждений из-за роста числа случаев заражений COVID-19

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали француженка Эмманюэль Шарпентенье и американка Дженнифер Дауна. Ученые провели масштабные разработки метолов редактирования генома

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали француженка Эмманюэль Шарпентенье и американка Дженнифер Дауна. Ученые провели масштабные разработки метолов редактирования генома

Протесты фермеров проходят в Польше против предложенного правящей партией "Право и справедливость" закона о защите животных

Протесты фермеров проходят в Польше против предложенного правящей партией "Право и справедливость" закона о защите животных

ывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России

ывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России

Министерство обороны России распространило видеозапись стрельбы фрегата Северного флота "Адмирал Горшков" гиперзвуковой ракетой "Циркон" из Белого моря

Министерство обороны России распространило видеозапись стрельбы фрегата Северного флота "Адмирал Горшков" гиперзвуковой ракетой "Циркон" из Белого моря

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