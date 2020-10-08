Картинки дня: 8 октября 2020 года, четверг

В Греции начались столкновения, после того как лидеры греческой неонацистской группировки «Золотая заря» признаны виновными в создании и управлении преступной организацией под прикрытием политической партии
Слоненок, родившийся 1 октября в зоопарке Копенгагена, впервые выпущен в открытый вольер
В результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области пострадали 13 человек
Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале «Ролан Гаррос» проиграл Стефаносу Циципасу из Греции со счетом 5:7, 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 55 минут
В некоторых районах Нью-Йорка вернули карантин для религиозных учреждений из-за роста числа случаев заражений COVID-19
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали француженка Эмманюэль Шарпентенье и американка Дженнифер Дауна. Ученые провели масштабные разработки метолов редактирования генома
Протесты фермеров проходят в Польше против предложенного правящей партией "Право и справедливость" закона о защите животных
ывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России
Министерство обороны России распространило видеозапись стрельбы фрегата Северного флота "Адмирал Горшков" гиперзвуковой ракетой "Циркон" из Белого моря