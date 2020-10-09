Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:

Картинки дня: 9 октября 2020 года, пятница

REUTERSREUTERS
Сборная России по футболу со счетом 1:2 уступила национальной команде Швеции в товарищеской встрече в Москве

Сборная России по футболу со счетом 1:2 уступила национальной команде Швеции в товарищеской встрече в Москве

Демонстрации против трудовой реформы продолжаются в Индонезии

Демонстрации против трудовой реформы продолжаются в Индонезии

По меньшей мере 88 человек госпитализированы в результате пожара в многоэтажном доме в южнокорейском Ульсане

По меньшей мере 88 человек госпитализированы в результате пожара в многоэтажном доме в южнокорейском Ульсане

Власти непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра открыли для туристов курортный город Вароша

Власти непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра открыли для туристов курортный город Вароша

В Индии отмечают День Военно-воздушных сил

В Индии отмечают День Военно-воздушных сил

Кафе и бары в Брюсселе закрылись на один месяц из-за роста числа случаев заражения коронавирусом COVID-19

Кафе и бары в Брюсселе закрылись на один месяц из-за роста числа случаев заражения коронавирусом COVID-19

Два удара были нанесены азербайджанскими вооруженными силами по собору Казанчецоц в Шуши в Карабахе

Два удара были нанесены азербайджанскими вооруженными силами по собору Казанчецоц в Шуши в Карабахе

Экологи Greenpeace взяли пробы речной воды на Камчатке в районе предпологаемых загрязнений

Экологи Greenpeace взяли пробы речной воды на Камчатке в районе предпологаемых загрязнений

Ситуация в столице Киргизии, где ранее произошли массовые беспорядки и столкновения сотрудников милиции с демонстрантами, стабилизировалась и находится под контролем правоохранительных органов и народных дружин

Ситуация в столице Киргизии, где ранее произошли массовые беспорядки и столкновения сотрудников милиции с демонстрантами, стабилизировалась и находится под контролем правоохранительных органов и народных дружин

Рекомендуемые