Картинки дня: 9 октября 2020 года, пятница

Сборная России по футболу со счетом 1:2 уступила национальной команде Швеции в товарищеской встрече в Москве
Демонстрации против трудовой реформы продолжаются в Индонезии
По меньшей мере 88 человек госпитализированы в результате пожара в многоэтажном доме в южнокорейском Ульсане
Власти непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра открыли для туристов курортный город Вароша
В Индии отмечают День Военно-воздушных сил
Кафе и бары в Брюсселе закрылись на один месяц из-за роста числа случаев заражения коронавирусом COVID-19
Два удара были нанесены азербайджанскими вооруженными силами по собору Казанчецоц в Шуши в Карабахе
Экологи Greenpeace взяли пробы речной воды на Камчатке в районе предпологаемых загрязнений
Ситуация в столице Киргизии, где ранее произошли массовые беспорядки и столкновения сотрудников милиции с демонстрантами, стабилизировалась и находится под контролем правоохранительных органов и народных дружин