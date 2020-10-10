Картинки дня: 10 октября 2020 года, суббота

В южнокорейском городе Ульсан случился пожар в небоскребе.
Балерина в противогазе выступает во время демонстрации протеста против правительства Чили в Сантьяго.
Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа за борьбу с голодом. Исполнительный директор ВПП Дэвид Бисли выступает перед прессой во время своей остановки в Уагадугу, Буркина-Фасо.
Судебные приставы при поддержке полиции взяли под контроль жилой дом на востоке Берлина, самовольно захваченный левыми радикалами. На помощь столичным стражам порядка были переброшены подразделения с другого конца ФРГ.
Дрессировщик кинологической службы авиакомпании "Аэрофлот" вблизи международного аэропорта Шереметьево обучает служебных собак обнаруживать коронавирус в биоматериале инфицированных людей.
Медицинский работник готовится к процедуре с пациентом в отделении интенсивной терапии московской городской клинической больницы № 52, где проходят лечение пациенты, страдающие COVID-19.
Китай миновала вторая волна коронавирусной пандемии. На фото – один из самых густонаселенных городов Поднебесной, современный Шанхай, живет обычной жизнью.
Служитель храма в Катманду, Непал.
В США готовятся к встрече Дня всех святых. В калифорнийском городе в Вудленд-Хиллз к предстоящему Хэллоуину украсили автомобильный тоннель.