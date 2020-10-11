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Картинки дня: 11 октября 2020 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
В королевском Ричмонд-Парке в Лондоне у оленей начался сезон «рыцарских турниров».

В королевском Ричмонд-Парке в Лондоне у оленей начался сезон «рыцарских турниров».

Фестиваль спорта и моторов «Владивосток 2020» стартовал на берегу Амурского залива и объединил любителей мотофристайла, воркаута, акробатики и водных видов спорта. Его приурочили к празднованию 82-ой годовщины образования края.

Фестиваль спорта и моторов «Владивосток 2020» стартовал на берегу Амурского залива и объединил любителей мотофристайла, воркаута, акробатики и водных видов спорта. Его приурочили к празднованию 82-ой годовщины образования края.

Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Айфеля» и догнал по показателям Шумахера.

Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Айфеля» и догнал по показателям Шумахера.

Актеры Лидия Ли и Даниэль Перейра выступают во время акции протеста против президента Бразилии Жаира Больсонару и расизма.

Актеры Лидия Ли и Даниэль Перейра выступают во время акции протеста против президента Бразилии Жаира Больсонару и расизма.

Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 74,3 тысячи, общее число заболевших превысило 7,05 миллиона человек.

Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 74,3 тысячи, общее число заболевших превысило 7,05 миллиона человек.

19-летняя теннисистка из Польши Иге Свёнтек стала сенсацией «Ролан Гаррос-2020», она обыграла первую ракетку турнира и чемпионку 2018 года Симону Халеп.

19-летняя теннисистка из Польши Иге Свёнтек стала сенсацией «Ролан Гаррос-2020», она обыграла первую ракетку турнира и чемпионку 2018 года Симону Халеп.

Разрушительные последствия урагана «Дельта», который промчался над американским штатом Луизиана.

Разрушительные последствия урагана «Дельта», который промчался над американским штатом Луизиана.

Президент США Дональд Трамп выступил на первом публичном мероприятии после обнаружения у него коронавируса.

Президент США Дональд Трамп выступил на первом публичном мероприятии после обнаружения у него коронавируса.

В результате ракетного обстрела в азербайджанском городе Гянджа погибли люди. Спасатели работают на завалах.

В результате ракетного обстрела в азербайджанском городе Гянджа погибли люди. Спасатели работают на завалах.

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