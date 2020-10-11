Картинки дня: 11 октября 2020 года, воскресенье

В королевском Ричмонд-Парке в Лондоне у оленей начался сезон «рыцарских турниров».
Фестиваль спорта и моторов «Владивосток 2020» стартовал на берегу Амурского залива и объединил любителей мотофристайла, воркаута, акробатики и водных видов спорта. Его приурочили к празднованию 82-ой годовщины образования края.
Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Айфеля» и догнал по показателям Шумахера.
Актеры Лидия Ли и Даниэль Перейра выступают во время акции протеста против президента Бразилии Жаира Больсонару и расизма.
Число выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 74,3 тысячи, общее число заболевших превысило 7,05 миллиона человек.
19-летняя теннисистка из Польши Иге Свёнтек стала сенсацией «Ролан Гаррос-2020», она обыграла первую ракетку турнира и чемпионку 2018 года Симону Халеп.
Разрушительные последствия урагана «Дельта», который промчался над американским штатом Луизиана.
Президент США Дональд Трамп выступил на первом публичном мероприятии после обнаружения у него коронавируса.
В результате ракетного обстрела в азербайджанском городе Гянджа погибли люди. Спасатели работают на завалах.