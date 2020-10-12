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Картинки дня: 12 октября 2020 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Пожарные работают на тушении частного дома в штате Луизиана, США. Причиной возгорания стал тайфун Дельта, обрушившийся на регион.

Пожарные работают на тушении частного дома в штате Луизиана, США. Причиной возгорания стал тайфун Дельта, обрушившийся на регион.

Фото: REUTERS

В Нигерии прошли выступления жителей неблагополучных районов столицы против насилия со стороны спецподразделений полиции.

В Нигерии прошли выступления жителей неблагополучных районов столицы против насилия со стороны спецподразделений полиции.

Фото: REUTERS

Во время митинга поддержки Азербайджана в Киеве, Украина.

Во время митинга поддержки Азербайджана в Киеве, Украина.

Фото: REUTERS

Во Вьетнаме для спасения моряков во время шторма использовали вертолет.

Во Вьетнаме для спасения моряков во время шторма использовали вертолет.

Фото: REUTERS

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем открытого чемпионата Франции по теннису.

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем открытого чемпионата Франции по теннису.

Фото: REUTERS

Победители гран-при Германии, очередного этапа Формулы-1, пьют шампанское.

Победители гран-при Германии, очередного этапа Формулы-1, пьют шампанское.

Фото: REUTERS

Уличный рисунок на тему пандемии в Мумбаи, Индия.

Уличный рисунок на тему пандемии в Мумбаи, Индия.

Фото: REUTERS

Во Владивостоке прошел зрелищный спортивный фестиваль.

Во Владивостоке прошел зрелищный спортивный фестиваль.

Фото: REUTERS

В Азербайджане заявили о пяти погибших при ракетном обстреле города Гянджа.

В Азербайджане заявили о пяти погибших при ракетном обстреле города Гянджа.

Фото: REUTERS

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