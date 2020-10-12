Картинки дня: 12 октября 2020 года, понедельник

Пожарные работают на тушении частного дома в штате Луизиана, США. Причиной возгорания стал тайфун Дельта, обрушившийся на регион.
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В Нигерии прошли выступления жителей неблагополучных районов столицы против насилия со стороны спецподразделений полиции.
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Во время митинга поддержки Азербайджана в Киеве, Украина.
Фото: REUTERS
Во Вьетнаме для спасения моряков во время шторма использовали вертолет.
Фото: REUTERS
Испанец Рафаэль Надаль стал победителем открытого чемпионата Франции по теннису.
Фото: REUTERS
Победители гран-при Германии, очередного этапа Формулы-1, пьют шампанское.
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Уличный рисунок на тему пандемии в Мумбаи, Индия.
Фото: REUTERS
Во Владивостоке прошел зрелищный спортивный фестиваль.
Фото: REUTERS
В Азербайджане заявили о пяти погибших при ракетном обстреле города Гянджа.
Фото: REUTERS