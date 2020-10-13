Картинки дня: 13 октября 2020 года, вторник

Санитарная обработка статуи индуистской богини перед началом фестиваля в городе Калькутта.
Фото: REUTERS
Измерение температуры у гостей предвыборного мероприятия Дональда Трампа во Флориде.
Фото: REUTERS
Медики проходят процедуру вакцинации от Covid-19 в одной из больниц Твери.
Фото: REUTERS
Сотни свечей зажгли в Иерусалиме в память о жертвах коронавируса.
Фото: REUTERS
Похороны жертв карабахского конфликта в Азербайджане.
Фото: REUTERS
В Мехико таксисты устроили массовую стачку, добиваясь от властей запрета на работу мобильного сервиса Uber и ему подобных.
Фото: REUTERS
Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" стал победителем чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Фото: REUTERS
Сотни свечей зажгли в Иерусалиме в память о жертвах коронавируса.
Фото: REUTERS
Похороны жертв карабахского конфликта в Азербайджане.
Фото: REUTERS
Школьник возле железнодорожных путей в столице Кении городе Найроби, где частично открыли учебные заведения на фоне карантина.
Фото: REUTERS
В Риме открылась выставка "Статуй Торлониа" - крупнейшей в мире частной коллекции древних скульптур эпохи могущества Римской империи.
Фото: REUTERS