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Картинки дня: 13 октября 2020 года, вторник

REUTERSREUTERS
Санитарная обработка статуи индуистской богини перед началом фестиваля в городе Калькутта.

Санитарная обработка статуи индуистской богини перед началом фестиваля в городе Калькутта.

Фото: REUTERS

Измерение температуры у гостей предвыборного мероприятия Дональда Трампа во Флориде.

Измерение температуры у гостей предвыборного мероприятия Дональда Трампа во Флориде.

Фото: REUTERS

Медики проходят процедуру вакцинации от Covid-19 в одной из больниц Твери.

Медики проходят процедуру вакцинации от Covid-19 в одной из больниц Твери.

Фото: REUTERS

Сотни свечей зажгли в Иерусалиме в память о жертвах коронавируса.

Сотни свечей зажгли в Иерусалиме в память о жертвах коронавируса.

Фото: REUTERS

Похороны жертв карабахского конфликта в Азербайджане.

Похороны жертв карабахского конфликта в Азербайджане.

Фото: REUTERS

В Мехико таксисты устроили массовую стачку, добиваясь от властей запрета на работу мобильного сервиса Uber и ему подобных.

В Мехико таксисты устроили массовую стачку, добиваясь от властей запрета на работу мобильного сервиса Uber и ему подобных.

Фото: REUTERS

Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" стал победителем чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" стал победителем чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Фото: REUTERS

Сотни свечей зажгли в Иерусалиме в память о жертвах коронавируса.

Сотни свечей зажгли в Иерусалиме в память о жертвах коронавируса.

Фото: REUTERS

Похороны жертв карабахского конфликта в Азербайджане.

Похороны жертв карабахского конфликта в Азербайджане.

Фото: REUTERS

Школьник возле железнодорожных путей в столице Кении городе Найроби, где частично открыли учебные заведения на фоне карантина.

Школьник возле железнодорожных путей в столице Кении городе Найроби, где частично открыли учебные заведения на фоне карантина.

Фото: REUTERS

В Риме открылась выставка "Статуй Торлониа" - крупнейшей в мире частной коллекции древних скульптур эпохи могущества Римской империи.

В Риме открылась выставка "Статуй Торлониа" - крупнейшей в мире частной коллекции древних скульптур эпохи могущества Римской империи.

Фото: REUTERS

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