Картинки дня: 14 октября 2020 года, среда

Президент США Дональд Трамп приветствует сторонников на предвыборном мероприятии в Пенсильвании.
Форвард сборной Бразилии Неймар празднует хет-трик в игре южноамериканского отборочного этапа Чемпионата мира.
В столице Бангладеш городе Дакка прошел марш женщин, добивающихся от властей принятия мер для противодействия сексуальному насилию на улицах.
Президент Сирии Башар Ассад посетил районы региона Латакия, пострадавшие от лесных пожаров.
Компания Apple представила 12-ую версию своего мобильного телефона iPhone, главной особенностью которой стала поддержка сетей 5G.
Парапланерист готовится отправиться в полет на одном из горнолыжных курортов Швейцарии.
В штате Техас, США, началось досрочное голосование президентских выборов.
Работа оператора станции по опреснению морской воды в Саудовской Аравии.
Туристки фотографируются в живописном поле, Южная Корея.