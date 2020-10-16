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Картинки дня: 16 октября 2020 года, пятница

REUTERSREUTERS
Французский бульдог Норд катается на скейтборде в московском парке "Сокольники".

Французский бульдог Норд катается на скейтборде в московском парке "Сокольники".

Дональд Трамп провел онлайн-встречу с избирателями в штате Флорида.

Дональд Трамп провел онлайн-встречу с избирателями в штате Флорида.

Американцы выстроились в длинные очереди, чтобы проголосовать в штате Северная Каролина.

Американцы выстроились в длинные очереди, чтобы проголосовать в штате Северная Каролина.

На авиашоу во Франции представили новый военно-транспортный самолет Airbus A400M.

На авиашоу во Франции представили новый военно-транспортный самолет Airbus A400M.

Возвращенные из плена хуситы целуют землю, спустившись по трапу самолета.

Возвращенные из плена хуситы целуют землю, спустившись по трапу самолета.

Российский теннисист Даниил Медведев ломает ракетку о корт во время турнира в Санкт-Петербурге.

Российский теннисист Даниил Медведев ломает ракетку о корт во время турнира в Санкт-Петербурге.

Работник парковой службы проходит по осенним листьям в одном из парков Москвы.

Работник парковой службы проходит по осенним листьям в одном из парков Москвы.

В Италии ввели обязательное ношение маски в общественном транспорте.

В Италии ввели обязательное ношение маски в общественном транспорте.

Во Франции медики устроили общенациональную акцию протеста, добиваясь от властей увеличения числа медперсонала на фоне пандемии.

Во Франции медики устроили общенациональную акцию протеста, добиваясь от властей увеличения числа медперсонала на фоне пандемии.

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