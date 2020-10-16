Картинки дня: 16 октября 2020 года, пятница

Французский бульдог Норд катается на скейтборде в московском парке "Сокольники".
Дональд Трамп провел онлайн-встречу с избирателями в штате Флорида.
Американцы выстроились в длинные очереди, чтобы проголосовать в штате Северная Каролина.
На авиашоу во Франции представили новый военно-транспортный самолет Airbus A400M.
Возвращенные из плена хуситы целуют землю, спустившись по трапу самолета.
Российский теннисист Даниил Медведев ломает ракетку о корт во время турнира в Санкт-Петербурге.
Работник парковой службы проходит по осенним листьям в одном из парков Москвы.
В Италии ввели обязательное ношение маски в общественном транспорте.
Во Франции медики устроили общенациональную акцию протеста, добиваясь от властей увеличения числа медперсонала на фоне пандемии.