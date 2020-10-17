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Картинки дня: 17 октября 2020 года, суббота

REUTERSREUTERS
В британском Ноттингеме на кирпичной стене появилась новая работа стрит-арт художника Бэнкси - девочка возле стоящего рядом сломанного велосипеда

В британском Ноттингеме на кирпичной стене появилась новая работа стрит-арт художника Бэнкси - девочка возле стоящего рядом сломанного велосипеда

Распространившийся из-за сильных ветров лесной пожар, полыхающий в течение двух месяцев на севере Колорадо, резко разросся в размерах. Превысив площадь 67 тысяч гектаров, он стал самым крупным в истории штата

Распространившийся из-за сильных ветров лесной пожар, полыхающий в течение двух месяцев на севере Колорадо, резко разросся в размерах. Превысив площадь 67 тысяч гектаров, он стал самым крупным в истории штата

Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге обыграв британца Кэмерона Норри

Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге обыграв британца Кэмерона Норри

Во Вьетнаме наводнения унесли жизни 40 человек, еще 8 пропали без вести. Стихийное бедствие было вызвано сильными ливнями

Во Вьетнаме наводнения унесли жизни 40 человек, еще 8 пропали без вести. Стихийное бедствие было вызвано сильными ливнями

Президент США Дональд Трамп станцевал перед своими сторонниками на предвыборном выступлении во Флориде

Президент США Дональд Трамп станцевал перед своими сторонниками на предвыборном выступлении во Флориде

Антиправительственные протесты с требованием отставки премьер-министра Таиланда Праюта Чан-очи продолжаются в Бангкоке

Антиправительственные протесты с требованием отставки премьер-министра Таиланда Праюта Чан-очи продолжаются в Бангкоке

Индия готовится к крупнейшему фестивалю индуизма Дурга-пуджа

Индия готовится к крупнейшему фестивалю индуизма Дурга-пуджа

Золотая осень в Шотландии

Золотая осень в Шотландии

В пригороде Парижа убит учитель истории, показавший на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда

В пригороде Парижа убит учитель истории, показавший на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда

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