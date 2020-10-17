Картинки дня: 17 октября 2020 года, суббота

В британском Ноттингеме на кирпичной стене появилась новая работа стрит-арт художника Бэнкси - девочка возле стоящего рядом сломанного велосипеда
Распространившийся из-за сильных ветров лесной пожар, полыхающий в течение двух месяцев на севере Колорадо, резко разросся в размерах. Превысив площадь 67 тысяч гектаров, он стал самым крупным в истории штата
Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге обыграв британца Кэмерона Норри
Во Вьетнаме наводнения унесли жизни 40 человек, еще 8 пропали без вести. Стихийное бедствие было вызвано сильными ливнями
Президент США Дональд Трамп станцевал перед своими сторонниками на предвыборном выступлении во Флориде
Антиправительственные протесты с требованием отставки премьер-министра Таиланда Праюта Чан-очи продолжаются в Бангкоке
Индия готовится к крупнейшему фестивалю индуизма Дурга-пуджа
Золотая осень в Шотландии
В пригороде Парижа убит учитель истории, показавший на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда