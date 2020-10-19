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Картинки дня: 19 октября 2020 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Художник Питер Барбер работает над граффити с изображением медсестры в центре английского Манчестера

Художник Питер Барбер работает над граффити с изображением медсестры в центре английского Манчестера

Сотрудники национального парка выпускают коал в дикую природу после того как надели на них электронные ошейники для слежения за состоянием и перемещением животных

Сотрудники национального парка выпускают коал в дикую природу после того как надели на них электронные ошейники для слежения за состоянием и перемещением животных

Протесты против новых ограничительных мер в период пандемии COVID-19 в Праге закончились столкновениями с полицией

Протесты против новых ограничительных мер в период пандемии COVID-19 в Праге закончились столкновениями с полицией

Вторая ракетка России Андрей Рублёв выиграл Открытый чемпионат Петербурга по теннису St.Petersburg Open-2020. Это уже шестой выигранный турнир в профессиональной карьере Рублёва, и четвёртый – в этом году

Вторая ракетка России Андрей Рублёв выиграл Открытый чемпионат Петербурга по теннису St.Petersburg Open-2020. Это уже шестой выигранный турнир в профессиональной карьере Рублёва, и четвёртый – в этом году

Швейцарские Альпы начинают покрываться снегом

Швейцарские Альпы начинают покрываться снегом

Президент США Дональд Трамп встретился со сторонниками в аэропорту штата Невада

Президент США Дональд Трамп встретился со сторонниками в аэропорту штата Невада

Митинги прошли во Франции за свободу слова в память об убитом учителе истории Самюэле Пати

Митинги прошли во Франции за свободу слова в память об убитом учителе истории Самюэле Пати

Солдаты молятся в частично разрушенном соборе Святого Христа Всеспасителя в Нагорном Карабахе

Солдаты молятся в частично разрушенном соборе Святого Христа Всеспасителя в Нагорном Карабахе

В Боливии в выходные выбирали президента. По результатам экзитполов на них побеждает сторонник Эво Моралеса Луис Арсе

В Боливии в выходные выбирали президента. По результатам экзитполов на них побеждает сторонник Эво Моралеса Луис Арсе

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