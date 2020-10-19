Картинки дня: 19 октября 2020 года, понедельник

Художник Питер Барбер работает над граффити с изображением медсестры в центре английского Манчестера
Сотрудники национального парка выпускают коал в дикую природу после того как надели на них электронные ошейники для слежения за состоянием и перемещением животных
Протесты против новых ограничительных мер в период пандемии COVID-19 в Праге закончились столкновениями с полицией
Вторая ракетка России Андрей Рублёв выиграл Открытый чемпионат Петербурга по теннису St.Petersburg Open-2020. Это уже шестой выигранный турнир в профессиональной карьере Рублёва, и четвёртый – в этом году
Швейцарские Альпы начинают покрываться снегом
Президент США Дональд Трамп встретился со сторонниками в аэропорту штата Невада
Митинги прошли во Франции за свободу слова в память об убитом учителе истории Самюэле Пати
Солдаты молятся в частично разрушенном соборе Святого Христа Всеспасителя в Нагорном Карабахе
В Боливии в выходные выбирали президента. По результатам экзитполов на них побеждает сторонник Эво Моралеса Луис Арсе