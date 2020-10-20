Картинки дня: 20 октября 2020 года, вторник

Старейший аукционный дом Sotheby's выставил на торги реквизит со съемок киносаги «Звёздные войны»
Знаменитый кот Ларри из резиденции британского премьер-министра с Даунинг-стрит давненько не попадал в объектив фотографов
Президент США Дональд Трамп одобрил запрос властей штата Калифорния на введение режима масштабного бедствия из-за лесных пожаров, которые не прекращаются уже несколько месяцев
Житель индийского города Мумбай занимается йогой на набережной
В связи с ростом числа больных коронавирусом бары Италии обязаны будут закрываться в 18 часов. Рестораны и кафе пока смогут работать до полуночи, однако за столиком разрешено сидеть группой не более шести клиентов
Рабочие разгребают завалы в городе Степанокерт в Нагорном Карабахе после очередного обстрела с азербайджанской стороны
Около 25 тысяч чилийцев приняли участие в прошедшей в столице страны Сантьяго манифестации в честь первой годовщины начала волны протестов
Улицы Ирландии опустели - страна первой в Европе ввела повторный локдаун из-за коронавируса.Закрыты все магазины, кроме продовольственных, музеи, галереи и другие учреждения культуры. Также не будут работать парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы
Азербайджанцы несут цветы к своему посольству в Москве