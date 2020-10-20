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Картинки дня: 20 октября 2020 года, вторник

REUTERSREUTERS
Старейший аукционный дом Sotheby's выставил на торги реквизит со съемок киносаги «Звёздные войны»

Старейший аукционный дом Sotheby's выставил на торги реквизит со съемок киносаги «Звёздные войны»

Знаменитый кот Ларри из резиденции британского премьер-министра с Даунинг-стрит давненько не попадал в объектив фотографов

Знаменитый кот Ларри из резиденции британского премьер-министра с Даунинг-стрит давненько не попадал в объектив фотографов

Президент США Дональд Трамп одобрил запрос властей штата Калифорния на введение режима масштабного бедствия из-за лесных пожаров, которые не прекращаются уже несколько месяцев

Президент США Дональд Трамп одобрил запрос властей штата Калифорния на введение режима масштабного бедствия из-за лесных пожаров, которые не прекращаются уже несколько месяцев

Житель индийского города Мумбай занимается йогой на набережной

Житель индийского города Мумбай занимается йогой на набережной

В связи с ростом числа больных коронавирусом бары Италии обязаны будут закрываться в 18 часов. Рестораны и кафе пока смогут работать до полуночи, однако за столиком разрешено сидеть группой не более шести клиентов

В связи с ростом числа больных коронавирусом бары Италии обязаны будут закрываться в 18 часов. Рестораны и кафе пока смогут работать до полуночи, однако за столиком разрешено сидеть группой не более шести клиентов

Рабочие разгребают завалы в городе Степанокерт в Нагорном Карабахе после очередного обстрела с азербайджанской стороны

Рабочие разгребают завалы в городе Степанокерт в Нагорном Карабахе после очередного обстрела с азербайджанской стороны

Около 25 тысяч чилийцев приняли участие в прошедшей в столице страны Сантьяго манифестации в честь первой годовщины начала волны протестов

Около 25 тысяч чилийцев приняли участие в прошедшей в столице страны Сантьяго манифестации в честь первой годовщины начала волны протестов

Улицы Ирландии опустели - страна первой в Европе ввела повторный локдаун из-за коронавируса.Закрыты все магазины, кроме продовольственных, музеи, галереи и другие учреждения культуры. Также не будут работать парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы

Улицы Ирландии опустели - страна первой в Европе ввела повторный локдаун из-за коронавируса.Закрыты все магазины, кроме продовольственных, музеи, галереи и другие учреждения культуры. Также не будут работать парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы

Азербайджанцы несут цветы к своему посольству в Москве

Азербайджанцы несут цветы к своему посольству в Москве

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