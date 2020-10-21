Картинки дня: 21 октября 2020 года, среда

Чилийцы отметили годовщину протестов, начавшихся прошлой осенью. Мирные выступления переросли в беспорядки и стычки с полицией. Вандалы подожгли две церкви в Сантьяго — у одной из них обрушился шпиль
Президент США Дональд Трамп встретился со своими сторонниками на предвыборном митинге в аэропорту города Эри, штат Пенсильвания
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific сократит четверть персонала в рамках реструктуризации из-за пандемии коронавируса COVID-19
В Москве прошли первые показы Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин посетили выставку фотопроекта Hold Still, посвященного изоляции в период пандемии COVID-19
В Москве к посольству Армении несут цветы и игрушки в память о жертвах боевых действий в Нагорном Карабахе
«Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:2
Осужденный за убийство журналистки датский изобретатель Петер Мадсен задержан при попытке бегства из тюрьмы
Минздрав зарегистрировал еще одну российскую вакцину от коронавируса — "ЭпиВакКорону", разработанную в центре "Вектор"