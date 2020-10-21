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Картинки дня: 21 октября 2020 года, среда

REUTERSREUTERS
Чилийцы отметили годовщину протестов, начавшихся прошлой осенью. Мирные выступления переросли в беспорядки и стычки с полицией. Вандалы подожгли две церкви в Сантьяго — у одной из них обрушился шпиль

Чилийцы отметили годовщину протестов, начавшихся прошлой осенью. Мирные выступления переросли в беспорядки и стычки с полицией. Вандалы подожгли две церкви в Сантьяго — у одной из них обрушился шпиль

Президент США Дональд Трамп встретился со своими сторонниками на предвыборном митинге в аэропорту города Эри, штат Пенсильвания

Президент США Дональд Трамп встретился со своими сторонниками на предвыборном митинге в аэропорту города Эри, штат Пенсильвания

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific сократит четверть персонала в рамках реструктуризации из-за пандемии коронавируса COVID-19

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific сократит четверть персонала в рамках реструктуризации из-за пандемии коронавируса COVID-19

В Москве прошли первые показы Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia

В Москве прошли первые показы Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин посетили выставку фотопроекта Hold Still, посвященного изоляции в период пандемии COVID-19

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин посетили выставку фотопроекта Hold Still, посвященного изоляции в период пандемии COVID-19

В Москве к посольству Армении несут цветы и игрушки в память о жертвах боевых действий в Нагорном Карабахе

В Москве к посольству Армении несут цветы и игрушки в память о жертвах боевых действий в Нагорном Карабахе

«Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:2

«Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:2

Осужденный за убийство журналистки датский изобретатель Петер Мадсен задержан при попытке бегства из тюрьмы

Осужденный за убийство журналистки датский изобретатель Петер Мадсен задержан при попытке бегства из тюрьмы

Минздрав зарегистрировал еще одну российскую вакцину от коронавируса — "ЭпиВакКорону", разработанную в центре "Вектор"

Минздрав зарегистрировал еще одну российскую вакцину от коронавируса — "ЭпиВакКорону", разработанную в центре "Вектор"

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