Картинки дня: 22 октября 2020 года, четверг

«Локомотив» в гостевом матче 1-го тура Лиги чемпионов сыграл вничью с «Зальцбургом» 2:2
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил с рабочей поездкой Мурманскую область, где принял участие в торжественной церемонии приемки головного универсального атомного ледокола "Арктика"
Корабль "Союз МС-16" с двумя россиянами и одним американцем на борту ночью отстыковался от МКС и совершил посадку в Казахстане
Столкновения сторонников монархии и демократии проходят в столице Тайланда Бангкоке
Правительство Чехии объявило, что вводит с 22 октября по 3 ноября локдаун в стране, в качестве меры по профилактике распространения коронавируса.В этот период в стране будут закрыты магазины розничной торговли, предприятия сферы услуг
В Берлине вандалы повредили более 70 экспонатов Пергамского музея, Старой Национальной галереи и Нового музея
Власти Ирландии продлевают карантин из-за коронавируса до декабря. Жителям разрешили отходить от дома не дальше 5 километров
Церемония прощания с убитым учителем истории Самюэлем Пати прошла во дворе университета Сорбонна в Париже
Вооруженный захватчик ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, требуя 500 тысяч долларов