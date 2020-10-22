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Картинки дня: 22 октября 2020 года, четверг

REUTERSREUTERS
«Локомотив» в гостевом матче 1-го тура Лиги чемпионов сыграл вничью с «Зальцбургом» 2:2

«Локомотив» в гостевом матче 1-го тура Лиги чемпионов сыграл вничью с «Зальцбургом» 2:2

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил с рабочей поездкой Мурманскую область, где принял участие в торжественной церемонии приемки головного универсального атомного ледокола "Арктика"

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил с рабочей поездкой Мурманскую область, где принял участие в торжественной церемонии приемки головного универсального атомного ледокола "Арктика"

Корабль "Союз МС-16" с двумя россиянами и одним американцем на борту ночью отстыковался от МКС и совершил посадку в Казахстане

Корабль "Союз МС-16" с двумя россиянами и одним американцем на борту ночью отстыковался от МКС и совершил посадку в Казахстане

Столкновения сторонников монархии и демократии проходят в столице Тайланда Бангкоке

Столкновения сторонников монархии и демократии проходят в столице Тайланда Бангкоке

Правительство Чехии объявило, что вводит с 22 октября по 3 ноября локдаун в стране, в качестве меры по профилактике распространения коронавируса.В этот период в стране будут закрыты магазины розничной торговли, предприятия сферы услуг

Правительство Чехии объявило, что вводит с 22 октября по 3 ноября локдаун в стране, в качестве меры по профилактике распространения коронавируса.В этот период в стране будут закрыты магазины розничной торговли, предприятия сферы услуг

В Берлине вандалы повредили более 70 экспонатов Пергамского музея, Старой Национальной галереи и Нового музея

В Берлине вандалы повредили более 70 экспонатов Пергамского музея, Старой Национальной галереи и Нового музея

Власти Ирландии продлевают карантин из-за коронавируса до декабря. Жителям разрешили отходить от дома не дальше 5 километров

Власти Ирландии продлевают карантин из-за коронавируса до декабря. Жителям разрешили отходить от дома не дальше 5 километров

Церемония прощания с убитым учителем истории Самюэлем Пати прошла во дворе университета Сорбонна в Париже

Церемония прощания с убитым учителем истории Самюэлем Пати прошла во дворе университета Сорбонна в Париже

Вооруженный захватчик ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, требуя 500 тысяч долларов

Вооруженный захватчик ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, требуя 500 тысяч долларов

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