Картинки дня: 23 октября 2020 года, пятница

На острове Сардиния в Италии собака по кличке Спелаккия родила щенка зеленого окраса. Ее хозяин Кристиан Маллокчи назвал новорожденного Фисташкой
ЦСКА на выезде сыграл вничью 1:1 с «Вольфсбергом» в первом матче Лиги Европы
Золотая осень в Берлине
В Колорадо пожаром уничтожено почти 50 тысяч гектаров леса, и взять под контроль пока удалось только 5% пламени. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась в шесть раз
Финальные теледебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Джозефом Байденом состоялись в Нэшвилле
Общее количество погибших из-за наводнения в центральных провинциях Вьетнама возросло до 114, ещё более 20 человек числятся как пропавшие без вести
В Пекине прошла конференция по случаю 70-летия вступления Китая в Корейскую войну
Продолжается акция сторонников короля в тайской столице Бангкоке против призывов к реформированию монархии
Недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia продолжается в Москве