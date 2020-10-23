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Картинки дня: 23 октября 2020 года, пятница

REUTERSREUTERS
На острове Сардиния в Италии собака по кличке Спелаккия родила щенка зеленого окраса. Ее хозяин Кристиан Маллокчи назвал новорожденного Фисташкой

На острове Сардиния в Италии собака по кличке Спелаккия родила щенка зеленого окраса. Ее хозяин Кристиан Маллокчи назвал новорожденного Фисташкой

ЦСКА на выезде сыграл вничью 1:1 с «Вольфсбергом» в первом матче Лиги Европы

ЦСКА на выезде сыграл вничью 1:1 с «Вольфсбергом» в первом матче Лиги Европы

Золотая осень в Берлине

Золотая осень в Берлине

В Колорадо пожаром уничтожено почти 50 тысяч гектаров леса, и взять под контроль пока удалось только 5% пламени. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась в шесть раз

В Колорадо пожаром уничтожено почти 50 тысяч гектаров леса, и взять под контроль пока удалось только 5% пламени. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась в шесть раз

Финальные теледебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Джозефом Байденом состоялись в Нэшвилле

Финальные теледебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Джозефом Байденом состоялись в Нэшвилле

Общее количество погибших из-за наводнения в центральных провинциях Вьетнама возросло до 114, ещё более 20 человек числятся как пропавшие без вести

Общее количество погибших из-за наводнения в центральных провинциях Вьетнама возросло до 114, ещё более 20 человек числятся как пропавшие без вести

В Пекине прошла конференция по случаю 70-летия вступления Китая в Корейскую войну

В Пекине прошла конференция по случаю 70-летия вступления Китая в Корейскую войну

Продолжается акция сторонников короля в тайской столице Бангкоке против призывов к реформированию монархии

Продолжается акция сторонников короля в тайской столице Бангкоке против призывов к реформированию монархии

Недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia продолжается в Москве

Недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia продолжается в Москве

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