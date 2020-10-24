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Картинки дня: 24 октября 2020 года, суббота

REUTERSREUTERS
В Китае проходит Неделя моды в Пекине. Модели представляют коллекции весна-лето 2021 года.

В Китае проходит Неделя моды в Пекине. Модели представляют коллекции весна-лето 2021 года.

В Лондоне прошла акция протеста против импорта сельскохозяйственных продуктов из США.

В Лондоне прошла акция протеста против импорта сельскохозяйственных продуктов из США.

Испанская лестница в исторической части Рима опустела из-за введенного комендантского часа, который длится с полуночи до пяти утра, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Испанская лестница в исторической части Рима опустела из-за введенного комендантского часа, который длится с полуночи до пяти утра, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Пожарные Саудовской Аравии борются с огнем, вспыхнувшим в среду вечером в горах Гулама в провинции Танума, к северу от Асира.

Пожарные Саудовской Аравии борются с огнем, вспыхнувшим в среду вечером в горах Гулама в провинции Танума, к северу от Асира.

32-летний пакистанец Мухаммад Икрам, родившийся без рук, играет в бильярд подбородком в клубе в городе Самундри.

32-летний пакистанец Мухаммад Икрам, родившийся без рук, играет в бильярд подбородком в клубе в городе Самундри.

Польские полицейские пустили в ход перцовый газ против мирных демонстрантов в Варшаве, которые вышли на улицы в знак протеста против карантина, введенного правительством из-за коронавируса.

Польские полицейские пустили в ход перцовый газ против мирных демонстрантов в Варшаве, которые вышли на улицы в знак протеста против карантина, введенного правительством из-за коронавируса.

Японская спортсменка Май Ясуда ныряет с 10-метровой вышки во время церемонии открытия Токийского Центра водных видов спорта, который будет принимать соревнования на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.

Японская спортсменка Май Ясуда ныряет с 10-метровой вышки во время церемонии открытия Токийского Центра водных видов спорта, который будет принимать соревнования на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.

На ферме Саннифилдс в Саутгемптоне создали огромную инсталляцию из тыкв и кабачков, изображающую гигантскую тыкву в медицинской маске.

На ферме Саннифилдс в Саутгемптоне создали огромную инсталляцию из тыкв и кабачков, изображающую гигантскую тыкву в медицинской маске.

Жители пострадавшей от наводнения вьетнамской провинции Куанг Бинь получает деньги от волонтеров.

Жители пострадавшей от наводнения вьетнамской провинции Куанг Бинь получает деньги от волонтеров.

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