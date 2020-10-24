Картинки дня: 24 октября 2020 года, суббота

В Китае проходит Неделя моды в Пекине. Модели представляют коллекции весна-лето 2021 года.
В Лондоне прошла акция протеста против импорта сельскохозяйственных продуктов из США.
Испанская лестница в исторической части Рима опустела из-за введенного комендантского часа, который длится с полуночи до пяти утра, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.
Пожарные Саудовской Аравии борются с огнем, вспыхнувшим в среду вечером в горах Гулама в провинции Танума, к северу от Асира.
32-летний пакистанец Мухаммад Икрам, родившийся без рук, играет в бильярд подбородком в клубе в городе Самундри.
Польские полицейские пустили в ход перцовый газ против мирных демонстрантов в Варшаве, которые вышли на улицы в знак протеста против карантина, введенного правительством из-за коронавируса.
Японская спортсменка Май Ясуда ныряет с 10-метровой вышки во время церемонии открытия Токийского Центра водных видов спорта, который будет принимать соревнования на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.
На ферме Саннифилдс в Саутгемптоне создали огромную инсталляцию из тыкв и кабачков, изображающую гигантскую тыкву в медицинской маске.
Жители пострадавшей от наводнения вьетнамской провинции Куанг Бинь получает деньги от волонтеров.