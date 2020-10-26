Картинки дня: 26 октября 2020 года, понедельник

В Чили прошел общенародный референдум, жителям страны предстояло ответить - стоит ли отказаться от Конституции времен Пиночета. Не дожидаясь официальных итогов, приверженцы перемен начали праздновать в центре Сантьяго.
Несколько сторонников и противников Дональда Трампа подрались на Манхеттене.
Британец Тао Джогеган Харт стал триумфатором веломногодневки "Джиро д'Италия".
В Минске сторонники оппозиции вновь вышли на улицы и уткнулись в колонны ОМОНа.
Иракцы отметили серией шествий годовщину мощных антиправительственных выступлений.
Посетитель парка развлечений в столице Филиппин.
Во время уличного пикета в Варшаве, где проходят протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов.
В Украине состоялись выборы представителей местной власти: граждане выбирали мэров и депутатов городских и районных уровней.
Отец хоронит своего сына, погибшего из-за взрыва террориста-смертника в Кабуле, Афганистан.