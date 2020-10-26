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Картинки дня: 26 октября 2020 года, понедельник

REUTERSREUTERS
В Чили прошел общенародный референдум, жителям страны предстояло ответить - стоит ли отказаться от Конституции времен Пиночета. Не дожидаясь официальных итогов, приверженцы перемен начали праздновать в центре Сантьяго.

В Чили прошел общенародный референдум, жителям страны предстояло ответить - стоит ли отказаться от Конституции времен Пиночета. Не дожидаясь официальных итогов, приверженцы перемен начали праздновать в центре Сантьяго.

Несколько сторонников и противников Дональда Трампа подрались на Манхеттене.

Несколько сторонников и противников Дональда Трампа подрались на Манхеттене.

Британец Тао Джогеган Харт стал триумфатором веломногодневки "Джиро д'Италия".

Британец Тао Джогеган Харт стал триумфатором веломногодневки "Джиро д'Италия".

В Минске сторонники оппозиции вновь вышли на улицы и уткнулись в колонны ОМОНа.

В Минске сторонники оппозиции вновь вышли на улицы и уткнулись в колонны ОМОНа.

Иракцы отметили серией шествий годовщину мощных антиправительственных выступлений.

Иракцы отметили серией шествий годовщину мощных антиправительственных выступлений.

Посетитель парка развлечений в столице Филиппин.

Посетитель парка развлечений в столице Филиппин.

Во время уличного пикета в Варшаве, где проходят протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов.

Во время уличного пикета в Варшаве, где проходят протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов.

В Украине состоялись выборы представителей местной власти: граждане выбирали мэров и депутатов городских и районных уровней.

В Украине состоялись выборы представителей местной власти: граждане выбирали мэров и депутатов городских и районных уровней.

Отец хоронит своего сына, погибшего из-за взрыва террориста-смертника в Кабуле, Афганистан.

Отец хоронит своего сына, погибшего из-за взрыва террориста-смертника в Кабуле, Афганистан.

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