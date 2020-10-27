Картинки дня: 27 октября 2020 года, вторник

Жители одного из районов штата Калифорния наблюдают с безопасного расстояния за лесным пожаром.
Фото: REUTERS
Турин, Италия. Официант готовится закрыть кафе после принятия властями новых жестких мер карантина.
Фото: REUTERS
Маска сторонника Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.
Фото: REUTERS
В Польше продолжается противостояние сторонников и противников нового закона об абортах.
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Радикальные исламисты жгут французский флаг в Пешаваре, Пакистан.
Фото: REUTERS
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в кафе больницы города Реддинг.
Фото: REUTERS
Борьба за жизнь пациента с коронавирусом в одной из больниц Франции.
Фото: REUTERS
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Афинах переговоры с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.
Фото: REUTERS
Футболисты московского "Локомотива" готовятся к игре с именитой "Баварией" в рамках Лиги чемпионов УЕФА.
Фото: REUTERS