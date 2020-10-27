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Картинки дня: 27 октября 2020 года, вторник

REUTERSREUTERS
Жители одного из районов штата Калифорния наблюдают с безопасного расстояния за лесным пожаром.

Жители одного из районов штата Калифорния наблюдают с безопасного расстояния за лесным пожаром.

Фото: REUTERS

Турин, Италия. Официант готовится закрыть кафе после принятия властями новых жестких мер карантина.

Турин, Италия. Официант готовится закрыть кафе после принятия властями новых жестких мер карантина.

Фото: REUTERS

Маска сторонника Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.

Маска сторонника Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.

Фото: REUTERS

В Польше продолжается противостояние сторонников и противников нового закона об абортах.

В Польше продолжается противостояние сторонников и противников нового закона об абортах.

Фото: REUTERS

Радикальные исламисты жгут французский флаг в Пешаваре, Пакистан.

Радикальные исламисты жгут французский флаг в Пешаваре, Пакистан.

Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в кафе больницы города Реддинг.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в кафе больницы города Реддинг.

Фото: REUTERS

Борьба за жизнь пациента с коронавирусом в одной из больниц Франции.

Борьба за жизнь пациента с коронавирусом в одной из больниц Франции.

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Афинах переговоры с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Афинах переговоры с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

Фото: REUTERS

Футболисты московского "Локомотива" готовятся к игре с именитой "Баварией" в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Футболисты московского "Локомотива" готовятся к игре с именитой "Баварией" в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Фото: REUTERS

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