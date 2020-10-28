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28 октября 2020 10:14
Участницы конкурса "Краса России 2020" прогулялись по Красной поляне и провели заключительную репетицию перед финалом.
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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