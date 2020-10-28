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Картинки дня: 28 октября 2020 года, среда

REUTERSREUTERS
Новый Орлеан готовится к разрушительному урагану "Зета".

Новый Орлеан готовится к разрушительному урагану "Зета".

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга.

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга.

Во время досрочного голосования на президентских выборах в Бруклине, Нью-Йорк.

Во время досрочного голосования на президентских выборах в Бруклине, Нью-Йорк.

В Риме недовольные новыми карантинными мерами вышли на площади протестовать.

В Риме недовольные новыми карантинными мерами вышли на площади протестовать.

Московский "Локомотив" уступил дома "Баварии" со счетом 1:2.

Московский "Локомотив" уступил дома "Баварии" со счетом 1:2.

Уборка осенней листвы в парке города Сталликон, Швейцария.

Уборка осенней листвы в парке города Сталликон, Швейцария.

Один из приютов для кошек в Барселоне проводит для желающих взять себе четвероногого спутника онлайн-знакомства.

Один из приютов для кошек в Барселоне проводит для желающих взять себе четвероногого спутника онлайн-знакомства.

Уличный рисунок на тему борьбы с пандемией в столице Индонезии.

Уличный рисунок на тему борьбы с пандемией в столице Индонезии.

Палестинцы жгут фотографию президента Франции Эмманюэля Макрона, на которого ополчился исламский мир после нового витка скандала с религиозными карикатурами.

Палестинцы жгут фотографию президента Франции Эмманюэля Макрона, на которого ополчился исламский мир после нового витка скандала с религиозными карикатурами.

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