Картинки дня: 28 октября 2020 года, среда

Новый Орлеан готовится к разрушительному урагану "Зета".
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга.
Во время досрочного голосования на президентских выборах в Бруклине, Нью-Йорк.
В Риме недовольные новыми карантинными мерами вышли на площади протестовать.
Московский "Локомотив" уступил дома "Баварии" со счетом 1:2.
Уборка осенней листвы в парке города Сталликон, Швейцария.
Один из приютов для кошек в Барселоне проводит для желающих взять себе четвероногого спутника онлайн-знакомства.
Уличный рисунок на тему борьбы с пандемией в столице Индонезии.
Палестинцы жгут фотографию президента Франции Эмманюэля Макрона, на которого ополчился исламский мир после нового витка скандала с религиозными карикатурами.