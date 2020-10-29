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Картинки дня: 29 октября 2020 года, четверг

REUTERSREUTERS
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телеобращением.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телеобращением.

Футбольный клуб "Краснодар" потерпел поражение 0:4 от лондонского "Челси" в рамках игр Лиги чемпионов УЕФА.

Футбольный клуб "Краснодар" потерпел поражение 0:4 от лондонского "Челси" в рамках игр Лиги чемпионов УЕФА.

Житель Каира демонстрирует свою коллекцию классических автомобилей.

Житель Каира демонстрирует свою коллекцию классических автомобилей.

В Сенате США прошли слушания с участием глав крупнейших IT-компаний.

В Сенате США прошли слушания с участием глав крупнейших IT-компаний.

В Танзании избиратели выстроились в очереди на выборах президента страны.

В Танзании избиратели выстроились в очереди на выборах президента страны.

Кареты скорой помощи у больницы в Омске.

Кареты скорой помощи у больницы в Омске.

В Ливии обнаружили братскую могилу с захоронениями времен гражданской войны.

В Ливии обнаружили братскую могилу с захоронениями времен гражданской войны.

Традиционную мессу Папы римского в Ватикане провели перед пустым залом.

Традиционную мессу Папы римского в Ватикане провели перед пустым залом.

Последствия ракетного обстрела в одном из селений Нагорного Карабаха.

Последствия ракетного обстрела в одном из селений Нагорного Карабаха.

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