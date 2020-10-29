Картинки дня: 29 октября 2020 года, четверг

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телеобращением.
Футбольный клуб "Краснодар" потерпел поражение 0:4 от лондонского "Челси" в рамках игр Лиги чемпионов УЕФА.
Житель Каира демонстрирует свою коллекцию классических автомобилей.
В Сенате США прошли слушания с участием глав крупнейших IT-компаний.
В Танзании избиратели выстроились в очереди на выборах президента страны.
Кареты скорой помощи у больницы в Омске.
В Ливии обнаружили братскую могилу с захоронениями времен гражданской войны.
Традиционную мессу Папы римского в Ватикане провели перед пустым залом.
Последствия ракетного обстрела в одном из селений Нагорного Карабаха.