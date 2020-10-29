В Сочи выбрали самую красивую девушку России.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Сочи выбрали самую красивую девушку России.
Победительницей конкурса Краса России 2020 стала 18 летняя Альбина Королева из Ярославля.
Победительницей конкурса Краса России 2020 стала 18 летняя Альбина Королева из Ярославля.
Победительницей конкурса Краса России 2020 стала 18 летняя Альбина Королева из Ярославля.
В Сочи выбрали самую красивую девушку России.
В конкурсе приняли участие 39 самых красивых девушек из разных регионов страны, которые стали победителями региональных конкурсов Краса России 2020.
В конкурсе приняли участие 39 самых красивых девушек из разных регионов страны, которые стали победителями региональных конкурсов Краса России 2020.
В конкурсе приняли участие 39 самых красивых девушек из разных регионов страны, которые стали победителями региональных конкурсов Краса России 2020.
В конкурсе приняли участие 39 самых красивых девушек из разных регионов страны, которые стали победителями региональных конкурсов Краса России 2020.
В конкурсе приняли участие 39 самых красивых девушек из разных регионов страны, которые стали победителями региональных конкурсов Краса России 2020.
В конкурсе приняли участие 39 самых красивых девушек из разных регионов страны, которые стали победителями региональных конкурсов Краса России 2020.
Победительницей конкурса Краса России 2020 стала 18 летняя Альбина Королева из Ярославля.
В конкурсе приняли участие 39 самых красивых девушек из разных регионов страны, которые стали победителями региональных конкурсов Краса России 2020.
В конкурсе приняли участие 39 самых красивых девушек из разных регионов страны, которые стали победителями региональных конкурсов Краса России 2020.
В конкурсе приняли участие 39 самых красивых девушек из разных регионов страны, которые стали победителями региональных конкурсов Краса России 2020.
В конкурсе приняли участие 39 самых красивых девушек из разных регионов страны, которые стали победителями региональных конкурсов Краса России 2020.