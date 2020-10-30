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Картинки дня: 30 октября 2020 года, пятница

REUTERSREUTERS
Избиратель готовится отдать свой голос на президентских выборах, штат Оклахома, США.

Избиратель готовится отдать свой голос на президентских выборах, штат Оклахома, США.

Серфингист покоряет волну на пляже Прайя до Норте, Португалия.

Серфингист покоряет волну на пляже Прайя до Норте, Португалия.

Дональд Трамп во время предвыборного выступления в штате Флорида.

Дональд Трамп во время предвыборного выступления в штате Флорида.

Московский ЦСКА сыграл в нулевую ничью с загребским "Динамо" в рамках игр Лиги Европы УЕФА.

Московский ЦСКА сыграл в нулевую ничью с загребским "Динамо" в рамках игр Лиги Европы УЕФА.

Ереван. Пункт питания для армянских добровольцев, готовящихся отправиться на фронт.

Ереван. Пункт питания для армянских добровольцев, готовящихся отправиться на фронт.

Бельгийские медики устроили акцию протеста у стен больницы, добиваясь от властей увеличения количества медперсонала, востребованного на фоне пандемии.

Бельгийские медики устроили акцию протеста у стен больницы, добиваясь от властей увеличения количества медперсонала, востребованного на фоне пандемии.

Уход за больным коронавирусом в клинике столицы Кении.

Уход за больным коронавирусом в клинике столицы Кении.

Директор Египетского музея Берлина демонстрирует журналистам повреждения экспонатов неизвестными вандалами.

Директор Египетского музея Берлина демонстрирует журналистам повреждения экспонатов неизвестными вандалами.

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