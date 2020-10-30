Картинки дня: 30 октября 2020 года, пятница

Избиратель готовится отдать свой голос на президентских выборах, штат Оклахома, США.
Серфингист покоряет волну на пляже Прайя до Норте, Португалия.
Дональд Трамп во время предвыборного выступления в штате Флорида.
Московский ЦСКА сыграл в нулевую ничью с загребским "Динамо" в рамках игр Лиги Европы УЕФА.
Ереван. Пункт питания для армянских добровольцев, готовящихся отправиться на фронт.
Бельгийские медики устроили акцию протеста у стен больницы, добиваясь от властей увеличения количества медперсонала, востребованного на фоне пандемии.
Уход за больным коронавирусом в клинике столицы Кении.
Директор Египетского музея Берлина демонстрирует журналистам повреждения экспонатов неизвестными вандалами.