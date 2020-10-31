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Картинки дня: 31 октября 2020 года, суббота

REUTERSREUTERS
Полная Луна взошла над столицей Мальты

Полная Луна взошла над столицей Мальты

Улицы Бельгии опустели. Страна повторно ввела жесткий карантин из-за коронавируса

Улицы Бельгии опустели. Страна повторно ввела жесткий карантин из-за коронавируса

На акции протеста у Конституционного суда Украины участники забросали двор здания фаерами и шумовыми гранатами. Митинг был организован в связи с решением признать неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции

На акции протеста у Конституционного суда Украины участники забросали двор здания фаерами и шумовыми гранатами. Митинг был организован в связи с решением признать неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции

Серферы оседлали штормовые волны у побережья Англии

Серферы оседлали штормовые волны у побережья Англии

Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Вене обыграв южноафриканца Кевина Андерсона

Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Вене обыграв южноафриканца Кевина Андерсона

Акции протеста против запрета абортов продолжаются в Польше

Акции протеста против запрета абортов продолжаются в Польше

Новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта торжественно запущен в эксплуатацию

Новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта торжественно запущен в эксплуатацию

Спасатели разгребают завалы в турецком Измире после землетрясения магнитудой 7,0 баллов случившемся накануне

Спасатели разгребают завалы в турецком Измире после землетрясения магнитудой 7,0 баллов случившемся накануне

Актер Вахтанг Кикабидзе проголосовал на парламентских выборах в Грузии

Актер Вахтанг Кикабидзе проголосовал на парламентских выборах в Грузии

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