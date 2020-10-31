Картинки дня: 31 октября 2020 года, суббота

Полная Луна взошла над столицей Мальты
Улицы Бельгии опустели. Страна повторно ввела жесткий карантин из-за коронавируса
На акции протеста у Конституционного суда Украины участники забросали двор здания фаерами и шумовыми гранатами. Митинг был организован в связи с решением признать неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции
Серферы оседлали штормовые волны у побережья Англии
Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Вене обыграв южноафриканца Кевина Андерсона
Акции протеста против запрета абортов продолжаются в Польше
Новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта торжественно запущен в эксплуатацию
Спасатели разгребают завалы в турецком Измире после землетрясения магнитудой 7,0 баллов случившемся накануне
Актер Вахтанг Кикабидзе проголосовал на парламентских выборах в Грузии