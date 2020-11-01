Картинки дня: 1 ноября 2020 года, воскресенье

Президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками на предвыборном митинге в Пенсильвании
В Гонконге весело отметили праздник Хэллоуин
В США в Ванкувере полицейские разогнали митинг Black Lives Matter. Беспорядки начались после акции в память о чернокожем, который погиб после выстрелов сотрудников отдела по борьбе с наркотиками
Число погибших в результате землетрясения на западе Турции возросло до 51. По последним данным, из-за землетрясения пострадали 896 человек. Из них 682 человека уже выписаны из больниц
Полная Луна над казахстанским городом Алма-Ата
Тигр наслаждается теплой осенней погодой в зоопарке Цюриха
В Италии начались массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией по всей стране. Народ вышел на улицы из-за новых коронавирусных ограничений
Борис Джонсон объявил об ужесточении карантинных мер. Пятого ноября закрыться должны предприятия сфер отдыха и развлечений, в том числе пабы, бары, рестораны
Полиция задержала мужчину, который ранее стрелял в священника во французском Лионе. Подозреваемого поймали в третьем округе города, когда тот пытался уйти с места преступления