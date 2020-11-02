Картинки дня: 2 ноября 2020 года, понедельник

Сильный туман накрыл Санкт-Петербург. Снимок сделан у Троицкого моста на Неве
Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира, проходившего в столице Австрии – Вене. В финале соревнования он нанес поражение представителю Италии Лоренцо Сонего. Результат встречи - 6:4, 6:4
В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в рамках Осеннего фестиваля цветов состоялось торжественное вскрытие гигантской тыквы весом 390 килограммов. Ее вырастил Андрей Гусев из подмосковных Луховиц
Президент США Дональд Трамп встретился со своими сторонниками на предвыборном митинге в международном аэропорту Окленд Каунти, штат Мичиган
По меньшей мере 16 человек погибли, трое пропали без вести в результате тайфуна «Гони» на филиппинском острове Лусон
Несмотря на пандемию, власти Саудовской Аравии решили возобновить паломничество к главным святыням исламского мира. Для мечетей установлены пределы по нагрузке: в сутки каждую из них смогут посетить до 20 тысяч паломников и до 60 тысяч верующих
В столице Бангладеш Дакке прошла многотысячная антифранцузская манифестация. Демонстрации вспыхнули после того, как президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что страна не откажется свободы выражения мнений и публикации карикатур
Турецкие спасатели продолжают разгребать завалы в городе Измир после сильного землетрясения
В Минске продолжаются протесты с требованиями проведения новых президентских выборов