Картинки дня: 2 ноября 2020 года, понедельник

Несмотря на пандемию, власти Саудовской Аравии решили возобновить паломничество к главным святыням исламского мира. Для мечетей установлены пределы по нагрузке: в сутки каждую из них смогут посетить до 20 тысяч паломников и до 60 тысяч верующих