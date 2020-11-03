Картинки дня: 3 ноября 2020 года, вторник

В нидерландском городе Спейкениссе недалеко от Роттердама поезд метро врезался в барьер и упал на хвост скульптуры кита. Во время случившегося пассажиров в поезде не было. Машинист смог самостоятельно выбраться из вагона, его доставили в больницу
Акция владельцев ресторанов против мер, принятых правительством во время пандемии коронавируса COVID-19, прошла в Риме
В столице Австрии минувшим вечером произошла серия нападений. Атаки были совершены сразу на нескольких улицах в центре Вены. Первые выстрелы прогремели в районе, где находится синагога
Традиционным фестивалем гигантских воздушных змеев отметили День мертвых в Гватемале
Витрины в крупных городах США обшивают деревянными щитами на случай беспорядков в день выборов
Продолжается акция протеста в Дакке после слов Эмманюэля Макрона о том, что Франция не откажется от публикации карикатур на пророка Мухаммеда
Число погибших в результате тайфуна "Гони" на Филиппинах увеличилось до 20
В США началось голосование на выборах президента
Кит выбросился на побережье Шри-Ланки