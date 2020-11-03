Картинки дня: 3 ноября 2020 года, вторник

В нидерландском городе Спейкениссе недалеко от Роттердама поезд метро врезался в барьер и упал на хвост скульптуры кита. Во время случившегося пассажиров в поезде не было. Машинист смог самостоятельно выбраться из вагона, его доставили в больницу