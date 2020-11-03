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Картинки дня: 3 ноября 2020 года, вторник

REUTERSREUTERS
В нидерландском городе Спейкениссе недалеко от Роттердама поезд метро врезался в барьер и упал на хвост скульптуры кита. Во время случившегося пассажиров в поезде не было. Машинист смог самостоятельно выбраться из вагона, его доставили в больницу

В нидерландском городе Спейкениссе недалеко от Роттердама поезд метро врезался в барьер и упал на хвост скульптуры кита. Во время случившегося пассажиров в поезде не было. Машинист смог самостоятельно выбраться из вагона, его доставили в больницу

Акция владельцев ресторанов против мер, принятых правительством во время пандемии коронавируса COVID-19, прошла в Риме

Акция владельцев ресторанов против мер, принятых правительством во время пандемии коронавируса COVID-19, прошла в Риме

В столице Австрии минувшим вечером произошла серия нападений. Атаки были совершены сразу на нескольких улицах в центре Вены. Первые выстрелы прогремели в районе, где находится синагога

В столице Австрии минувшим вечером произошла серия нападений. Атаки были совершены сразу на нескольких улицах в центре Вены. Первые выстрелы прогремели в районе, где находится синагога

Традиционным фестивалем гигантских воздушных змеев отметили День мертвых в Гватемале

Традиционным фестивалем гигантских воздушных змеев отметили День мертвых в Гватемале

Витрины в крупных городах США обшивают деревянными щитами на случай беспорядков в день выборов

Витрины в крупных городах США обшивают деревянными щитами на случай беспорядков в день выборов

Продолжается акция протеста в Дакке после слов Эмманюэля Макрона о том, что Франция не откажется от публикации карикатур на пророка Мухаммеда

Продолжается акция протеста в Дакке после слов Эмманюэля Макрона о том, что Франция не откажется от публикации карикатур на пророка Мухаммеда

Число погибших в результате тайфуна "Гони" на Филиппинах увеличилось до 20

Число погибших в результате тайфуна "Гони" на Филиппинах увеличилось до 20

В США началось голосование на выборах президента

В США началось голосование на выборах президента

Кит выбросился на побережье Шри-Ланки

Кит выбросился на побережье Шри-Ланки

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