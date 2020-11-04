Картинки дня: 4 ноября 2020 года, среда

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» 1:1 в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов
Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новом российском ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге
Двойная радуга над английским Кеймбриджем
В Вашингтоне произошли столкновения между полицией и представителями движения Black Lives Matter
Власти Никарагуа эвакуировали около 30 тысяч человек с карибского побережья страны из‑за урагана «Эта», бушующего в регионе
В связи с перегрузкой бельгийских больниц первые пациенты с COVID-19 из Льежа доставлены в Германию на вертолете
В Турции завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенных землетрясением домов
Кандидат на пост президента США Джозеф Байден выступил с речью в своем родном городе Уилмингтон в Пенсильвании
Москвичи несут цветы к посольству Австрии в память о погибших в результате стрельбы в Вене