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Картинки дня: 4 ноября 2020 года, среда

REUTERSREUTERS
«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» 1:1 в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» 1:1 в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов

Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новом российском ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге

Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новом российском ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге

Двойная радуга над английским Кеймбриджем

Двойная радуга над английским Кеймбриджем

В Вашингтоне произошли столкновения между полицией и представителями движения Black Lives Matter

В Вашингтоне произошли столкновения между полицией и представителями движения Black Lives Matter

Власти Никарагуа эвакуировали около 30 тысяч человек с карибского побережья страны из‑за урагана «Эта», бушующего в регионе

Власти Никарагуа эвакуировали около 30 тысяч человек с карибского побережья страны из‑за урагана «Эта», бушующего в регионе

В связи с перегрузкой бельгийских больниц первые пациенты с COVID-19 из Льежа доставлены в Германию на вертолете

В связи с перегрузкой бельгийских больниц первые пациенты с COVID-19 из Льежа доставлены в Германию на вертолете

В Турции завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенных землетрясением домов

В Турции завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенных землетрясением домов

Кандидат на пост президента США Джозеф Байден выступил с речью в своем родном городе Уилмингтон в Пенсильвании

Кандидат на пост президента США Джозеф Байден выступил с речью в своем родном городе Уилмингтон в Пенсильвании

Москвичи несут цветы к посольству Австрии в память о погибших в результате стрельбы в Вене

Москвичи несут цветы к посольству Австрии в память о погибших в результате стрельбы в Вене

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