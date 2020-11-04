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День народного единства в Москве в период пандемии коронавируса

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
День народного единства в Москве в период пандемии коронавируса

День народного единства в Москве в период пандемии коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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