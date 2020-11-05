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Картинки дня: 5 ноября 2020 года, четверг

REUTERSREUTERS
В Англии с 5 ноября по 2 декабря вводится повторный общенациональный карантин из-за новой волны COVID-19. Накануне вступления в силу повторного локдауна граждане решили отдохнуть на всю катушку

В Англии с 5 ноября по 2 декабря вводится повторный общенациональный карантин из-за новой волны COVID-19. Накануне вступления в силу повторного локдауна граждане решили отдохнуть на всю катушку

Первый детеныш большой панды, появившийся на свет в Южной Корее, представлен публике

Первый детеныш большой панды, появившийся на свет в Южной Корее, представлен публике

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против римского «Лацио» петербургский «Зенит» сыграл вничью1:1

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против римского «Лацио» петербургский «Зенит» сыграл вничью1:1

Золотая осень в столице Южной Кореи Сеуле

Золотая осень в столице Южной Кореи Сеуле

Власти американского Портленда распорядились вывести на улицы города Нацгвардию. Причиной послужили протесты, которые переросли в беспорядки после президентских выборов в США

Власти американского Портленда распорядились вывести на улицы города Нацгвардию. Причиной послужили протесты, которые переросли в беспорядки после президентских выборов в США

Уровень загрязнения воздуха в столице Индии Нью-Дели вновь достиг самой высокой отметки в этом году - 304 балла

Уровень загрязнения воздуха в столице Индии Нью-Дели вновь достиг самой высокой отметки в этом году - 304 балла

Ураган «Эта» ослаб до тропического шторма. Сейчас циклон проходит над Центральной Америкой. Шторм движется на запад со скоростью 12 км/ч. Накануне «Эта» обрушился на Никарагуа

Ураган «Эта» ослаб до тропического шторма. Сейчас циклон проходит над Центральной Америкой. Шторм движется на запад со скоростью 12 км/ч. Накануне «Эта» обрушился на Никарагуа

Президенту РФ Владимиру Путину провели экскурсию по новому Музею археологии Чудова монастыря на территории столичного Кремля

Президенту РФ Владимиру Путину провели экскурсию по новому Музею археологии Чудова монастыря на территории столичного Кремля

Акция экоактивистов против ввоза переработанных в Великобритании ядерных отходов для временного хранения на закрытой АЭС "Библис" прошла в Германии

Акция экоактивистов против ввоза переработанных в Великобритании ядерных отходов для временного хранения на закрытой АЭС "Библис" прошла в Германии

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