Картинки дня: 5 ноября 2020 года, четверг

В Англии с 5 ноября по 2 декабря вводится повторный общенациональный карантин из-за новой волны COVID-19. Накануне вступления в силу повторного локдауна граждане решили отдохнуть на всю катушку
Первый детеныш большой панды, появившийся на свет в Южной Корее, представлен публике
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против римского «Лацио» петербургский «Зенит» сыграл вничью1:1
Золотая осень в столице Южной Кореи Сеуле
Власти американского Портленда распорядились вывести на улицы города Нацгвардию. Причиной послужили протесты, которые переросли в беспорядки после президентских выборов в США
Уровень загрязнения воздуха в столице Индии Нью-Дели вновь достиг самой высокой отметки в этом году - 304 балла
Ураган «Эта» ослаб до тропического шторма. Сейчас циклон проходит над Центральной Америкой. Шторм движется на запад со скоростью 12 км/ч. Накануне «Эта» обрушился на Никарагуа
Президенту РФ Владимиру Путину провели экскурсию по новому Музею археологии Чудова монастыря на территории столичного Кремля
Акция экоактивистов против ввоза переработанных в Великобритании ядерных отходов для временного хранения на закрытой АЭС "Библис" прошла в Германии