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Работа врачей в "Красной зоне" ГКБ №15 имени О.М.Филатова, где проходят лечение больные коронавирусом

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
Главврачу больницы Валерию Вечорко посвятили граффити недалеко от больницы.

Главврачу больницы Валерию Вечорко посвятили граффити недалеко от больницы.

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