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5 ноября 2020 17:38
Работа врачей в "Красной зоне" ГКБ №15 имени О.М.Филатова, где проходят лечение больные коронавирусом
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Главврачу больницы Валерию Вечорко посвятили граффити недалеко от больницы.
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